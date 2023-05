Irene Aldana entrena junto a Alexa Grasso en busca del cuarto título para México en la UFC

El 10 de junio, Irene Aldana disputará la pelea más importante de su carrera y Alexa Grasso, primera campeona mexicana de la UFC, la está ayudando con su preparación para conseguir la victoria frente a Amanda Nunes y sumar el cuarto cinturón para México en la edición 289 que se celebrará en Canadá.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Aldana compartió una foto y agradeció a su compañera de equipo en Lobo Gym por atender su llamado a altas horas de la madrugada para apoyarla en su entrenamiento.

“Les deseo a todos unos compañeros como los míos que responden el teléfono a la 1 am y salen de sus camas en su día de descanso para ayudarme a entrenar. Gracias Alexa Grasso y Alessandro Costa”, escribió la peleadora.

Cabe destacar que tanto Irene Aldana como Alexa Grasso forman parte del equipo Lobo Gym, ubicado en Jalisco, y entrenan juntas desde hace varios años. La monarca mexicana de peso paja se coronó el pasado mes de marzo al derrotar por sumisión a Valentina Shevchenko, una de las campeonas más dominantes en la UFC.

Irene Aldana vs. Amanda Nunes

Luego que Julianna Peña, la retadora original de Amanda Nunes, se lesionara las costillas, Irene Aldana recibió la oportunidad de luchar por el título de peso gallo en el UFC 289 que se llevará a cabo el 10 junio en Canadá.

Vale acotar que la mexicana se estaba preparando para pelear con Raquel Pennington el 20 de mayo en Las Vegas, pero tras ser llamada por la UFC, la compañera de equipo de Alexa Grasso aceptó el reto de inmediato y solo tuvo que adaptar algunas cosas en el campamento.

“No iba a decir que no. Yo estaba en un campamento para pelear cinco rounds con Pennington. Me hace sentir muy lista, tranquila y hay que adaptar solo algunas cosas para Amanda”, dijo Aldana a ESPN.

Irene Aldana, de 35 años, tiene récord de 14 victorias y 6 derrotas en su carrera profesional y buscará coronarse como la segunda mujer mexicana campeona en UFC. Por su parte, Amanda Nunes, también campeona de peso pluma de la UFC quiere seguir ampliando su legado en las MMA. La brasileña posee registro de 22 triunfos y 5 reveses.

