Llega el Festival Celebrating Words a Pacoima: ¡lleva a toda la familia!

Las familias del Valle de San Fernando podrán disfrutar este fin de semana de libros, creativos talleres y un sinfín de actividades de enriquecimiento cultural durante el festival anual Celebrating Words en su edición número 18 que se llevará a cabo en la comunidad de Pacoima de la ciudad de Los Ángeles.

El evento se celebrará este sábado 20 de mayo de 2 a 7 de la tarde en el 11200 de la Herrick Avenue en el campus de la escuela Vaughn G3 Academy.

“El Celebrating Words Festival honra el espíritu del Centro Cultural Tía Chuchas y la enseñanza de que nuestras palabras son medicina que encontramos en nuestras historias, artes creativas y ofrendas culturales”, dijo Karina Ceja, productora de Celebrating Words.

Señaló que desde 2005, este dinámico festival que se efectúa al aire libre, ha abordado las profundas necesidades de literatura, alfabetización y arte de la comunidad con un objetivo claro: inspirar y mejorar la vida creativa y educativa de los asistentes.

Agregó que es un espacio donde se valora la creatividad, el arte y la literatura como vehículos de mejoramiento personal.

“Ofrecemos un día y un lugar donde la comunidad tiene acceso a talleres, libros, recursos y experiencias completamente gratuitos que duran toda la vida”.

Ve el video del festival: https://youtu.be/vBimw5fmv7s

El Festival Celebrando las Palabras es una feria de libros ideada como una herramienta para alfabetizar y ayudar a los miembros de la comunidad a convertirse en lectores activos y motivarlos a que coleccionen libros.

El Festival Celebrating Words un evento para toda la familia. (Cortesía)

Durante el evento se regalarán libros nuevos, aptos para todas las edades, en inglés, español y bilingües. Se entregará un libro por persona y por orden de llegada.

“No hay barreras financieras para participar en este festival que es intergeneracional, abierto para que todos recuperen el sentido de comunidad en especial al salir finalmente de la pandemia y el aislamiento”, dijo Jackie García, una de las coordinadoras del evento.

“Invitamos a las familias enteras a participar de los libros, música, talleres, y espacios de arte”.

Los asistentes al Festival Celebrating Words también podrán aprender conocimientos milenarios y enterarse de recursos comunitarios de bajo costo y/o gratuitos, comentó García.

Además se acaba de incluir, la zona de bienestar, un espacio de conexión con la tierra para que las familias se involucren con las plantas, actividades al aire libre, el yoga yla cocina.

Incluso habrá un muro de rocas para escalar de más de 7 metros de alto. Habrá también venta de comida.

Este evento es una presentación del Centro Cultural de Tía Chucha’s, cuya misión es transformar las comunidades en el noreste del Valle de San Fernando y sus alrededores a través de conocimiento ancestrales, las artes, la alfabetización y la colaboración creativa.

La misión del Festival Celebrating Words es ser el principal evento para poner en manos de la comunidad, libros gratuitos de calidad y culturalmente relevantes.

Entre los patrocinadores figuran: California Arts Council, la Fundación Perenchio, Consejo Vecinal de Pacoima, Vaughn Next Century Learning Center, Los Angeles Department of Cultural Affairs, California Mental Health Services Authority, Los Angeles County Department of Mental Health.

Para obtener información sobre la programación del evento, los vendedores, la entrada y los detalles del estacionamiento, visita el sitio web del Festival Celebrating Words en https://www.tiachucha.org/celebrating_words_festival.

Celebrating Words un festival para la comunidad. (Cortesía)

Programa en el escenario principal

14:00 – Kalpulli Temachtia Quetzalcóatl

2:40 pm – Fundadores Tía Chucha’s, Trini & Luis

2:50 pm – Clase de Guitarra de Tía Chucha’s, @tiachuchas

3:00 pm – Clase de Son Jarocho de Tía Chucha’s, @tiachuchas

3:25 pm – Gail Wronsky, @poetwronsky

3:45 pm – Tough Front, @toughfrontofficial

4:30 pm – Jazmín Alvarado, @jasmnalvarado

5:00 pm – Poco Pocho, @poco_pocho

6:00 pm – Weapons of Mass Creation, @womc714

Programas Educativos dentro de la biblioteca

Lectura de libros escritos por autores de cultura indígena y negra con sección de preguntas y respuestas: “The Big Read”.

Talleres de arte:

Fabricación de llaveros con Jo y Jo

Pintar por números, mural con Chicas Peligrosas

Acuarela con los Ancestros con Polaris

Serigrafía práctica con Cultivarte

Print That Stuff con Tarjetitas con Amor

¡Hagamos con papel maché! con Sara Aceves

Señoras de Joyería con Plaza Comunitaria Sinaloa, @ plazacomunitariasinaloa

Book Cover Dreams con Myisha Arellano

Paint ‘n Pots con Erica Friend, @insomniart

Sanación en casa con Mamá Honeybee,

Bookmark it! con Creative Kids

Books y Libros con LACMA

Del Trauma a la Transformación:

Feria de Recursos con Yulissa

Helping Hands, @helpinghands_dv

Child Care Resource Center, @ccrc4kids

Valley Community Rollers, @valleycommunityrollers

Climate Resolve, @climateresolve

L.A. Care, @lacarehealth

Justice for My Sister, @justice4sister

Pueblo y Salud, @puebloysalud

Plaza Comunitaria Sinaloa, @plazacomunitariasinaloa

LA Branch Library