Johnny Depp se rebela contra Hollywood: “No lo necesito”

Johnny Depp fue todo un éxito en el Festival de Cine de Cannes gracias a su participación en la película Jeanne Du Barry.

Durante este máximo evento, el actor, de 59 años, aseguró que no necesita a Hollywood para continuar con su carrera de actor.

“No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood”, dijo Deep, tras ser cuestionado sobre si existe un boicot en su contra luego de que su exesposa Amber Heard lo acusara de violencia doméstica.

“Cuando te piden que dejes una película porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas”, puntualizó.

Además, Depp agregó que se siente muy seguro y se muestra como es durante esta extraña etapa, resaltando que los rumores y escándalos de su vida privada en los últimos años han sido basados en la ficción.

“En estos cinco, seis últimos años, la mayor parte de lo que han leído es una ficción horrorosamente escrita”, agregó.

“Ahora se lanzan muchas cosas desde los ordenadores, de forma anónima. Creo que la gente debería reflexionar un poco y preguntarse de qué se trata realmente”, dijo Johnny Depp antes de retirarse del lugar.

Johnny Depp firma un contrato por $20 millones

El famoso actor Johnny Depp nuevamente vuelve a recibir buenas noticias y es que se pudo conocer que firmó un contrato con Dior $20 millones, el más grande la historia con la casa de moda francesa.

“Las fuentes aseguran que el contrato por tres años se firmó por más de 20 millones, lo que eclipsa el contrato de 12 millones que Robert Pattinson firmó por servir como portavoz de Dior Homme y el pacto de 7 millones de Brad Pitt para promover Chanel No. 5”, reveló Variety.

Dicho medio también agregó que “una fuente familiarizada con la industria de las fragancias aseguró que la mayoría de A-listers con acuerdos de fragancias obtienen alrededor de 2 millones a 4 millones por año como Chris Pine, cuyo acuerdo con Armani está valorado en 4 millones al año durante 3 años”.

La imagen rockera y salvaje de Johnny Depp ha sido el rostro de Dior Sauvage desde el 2015.

