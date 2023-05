La música sana a Nicki Nicole

El éxito avasallador de Nicki Nicole —millones y millones de seguidores en sus redes sociales— haría pensar a cualquiera que la vida de esta cantante argentina de 22 años es un lecho de rosas.

Nada más alejado de la realidad.

No, tampoco piensen que no es feliz. Lo que pasa es que Nicki ha pasado por momentos difíciles, sobre todo cuando ha sentido que tiene la responsabilidad de superar a cada uno de los álbumes que ha editado en su corta pero exitosísima carrera.

Uno de esos momentos bajos los vivió antes de grabar “Alma”, su disco más nuevo que estará disponible en el mercado este viernes.

“Es un disco bastante experimental”, explicó la intérprete de música urbana en una conversación desde su país natal. “Estoy recontenta y un poco ansiosa, pero todo positivo”.

Previo a la grabación, Nicki sufrió de ataques de pánico y de ansiedad; y justo el primer día que estuvo en el estudio tuvo una crisis. Uno de sus mayores miedos era la posibilidad de no poder hacer un álbum. Entonces se puso a buscar el origen de sus miedos.

“Lo que me sucedía era por no decir las cosas”, dijo. “Situaciones que no me gustaban y me lo guardaba”.

Hablar de esas situaciones fue el mejor remedio, además de la música, que posteriormente Nicki usó como “propulsor” para salir del momento en el que estaba.

“Dije, ‘me voy a meter al estudio a hablar sobre esto que siento, de las cosas que me pasan'”, contó.

El resultado fue un disco que promete mucho, según lo han mostrado “No voy a llorar” y “Qué le pasa conmigo?”, los dos cortes que ya suenan en el mercado. A unas horas de sus estrenos, las cifras de visitas y descargas sumaban millones. En el álbum participaron como invitados los artistas Young Miko, YSY A y Milo J.

En “Ya no”, por su parte, la cantante coquetea con el jazz y con el gospel, dos géneros que le gustan mucho y con los que siente que tiene una “superconexión”.

“Es la música que yo escucho muchísimo”, dijo. “Tengo algunas cositas de esos géneros pero obviamente siempre me voy del lado del hip hop, del rap […] En momentos de mucha ansiedad me relaja escucharlo [el jazz]”.

Ahora vienen los viajes y las presentaciones. Nicki visitará Chile y en México actuará en un evento masivo. Y ya puede decir con certeza que los ataques de ansiedad y pánico quedaron atrás, aunque el temor de volver a sufrirlos es latente.

“Es que quedan en tu mente todo el tiempo”, dijo. “Yo siento que la música me salvó mucho esa parte”.