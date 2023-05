Tania Rincón se muestra en ceñidos leggings durante sus rutinas de ejercicios

Tania Rincón gusta mucho de ir al gimnasio por la tarde o en la noche, y ahí aprovecha para grabar videos en los que se muestra realizando extenuantes rutinas. A través de sus historias de Instagram ella compartió un clip en el que aparece usando un ajustado conjunto deportivo y haciendo burpees con mancuernas. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro video la conductora realizó un ejercicio para fortalecer brazos y hombros con ayuda de una liga. Ella cuenta con mucha disciplina para distribuir sus actividades diarias y no descuidar el ponerse en forma: “Siempre trato de sacarle el máximo provecho a cada uno de mis días, pero hay unos en los que después de ir a hacer ejercicio termino muy adolorida”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Hace algunos días Tania cambió de look, y ahora luce un peinado con flequillo. En su cuenta de Instagram publicó una foto que la muestra afuera del foro de Televisa donde se graba el programa de televisión “Hoy”, usando un conjunto de color rosa, compuesto por top y falda con abertura. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

