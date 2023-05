Cómo hacer que el dinero regrese a ti multiplicado cuando pagas en efectivo, según el Feng Shui

¿Sabías que existe un pequeño ritual para hacer que el dinero vuelva a ti cuando pagas en efectivo? Los simbolismos en el mundo espiritual o energético son importantes, y si no deseas que entregar tu dinero signifique la pérdida de un ingreso que nunca volverá tus manos, existe una técnica que regresará tu dinero multiplicado.

Todo comienza con la billetera donde guardamos el dinero. De acuerdo con el Feng Shui, la cartera jamás debe lucir rota, desgastada ni mucho menos con hoyos o averías que den una imagen contraria a la riqueza.

Esta debe mostrarse lo mejor posible, los colores que recomienda son el negro, marrón y rojo o al menos que posea adornos dorados o plateados. Además, siempre debemos guardan un billete como símbolo de prosperidad.

Algunas personas guardan también algún amuleto como una moneda china, laurel o listón rojo. Si lo deseas, puedes hacerlo para activar la energía del dinero.

El segundo punto a considerar es lo que guardamos en la cartera. El Feng Sui dice que no hay que conservar tickets de consumos, credenciales o tarjetas que no usamos, así como dinero que no esté en circulación.

El tercer consejo es la forma de acomodar los billetes. La sugerencia es guardarlos estirados, es decir, no doblarlos salvo la forma natural que adopta la billetera, y acomodarlos de menor a mayor.

El cuarto punto es uno de los más importantes y habla sobre la forma en que entregamos el dinero cuando compramos un producto o pagamos un servicio.

Cuenta la cantidad a pagar y acomoda los billetes del más grandes al más pequeño. Nunca los entregues arrugados ni desordenados. Ahora dóblalos a la mitad y entrégalos a la otra persona con la panza del billete viendo hacia ella. Imagina que quedan como la letra “U”, la joroba o parte inferior ve hacia la persona que pagas y los cuernos o parte superior miran hacia ti, tal como lo muestra la imagen que ilustra este artículo.

Este pequeño acto simboliza el retorno de dinero y el universo entiende que debe regresar a ti multiplicado.

Si practicas este ritual comenzarás a notar que el dinero te rendirá más, siempre y cuando, no hagas los pagos con miedo.

