La protección solar es imprescindible para las pieles oscuras

Tener un tono de piel más oscuro te da cierta protección natural contra los rayos del sol, pero proteger tu piel sigue siendo la opción más inteligente

Sea cual sea tu tono de piel, el uso de cremas solares para protegerte del sol sigue siendo importante.

By Sally Wadyka

Updated by Daphne Yao

Para quienes piensan que el color de su piel les libera de tener que preocuparse por la protección solar, los dermatólogos tienen un mensaje: Los dañinos rayos solares no discriminan. “Los rayos ultravioleta (UV) son daltónicos, por lo que inciden en toda la piel con la misma intensidad”, afirma la doctora Maritza Pérez, profesora clínica asociada de dermatología de la Facultad de Medicina Icahn del Mount Sinai de Nueva York.

“La piel más oscura contiene más melanina [pigmento que da color a la piel] que la piel más clara, y eso ayuda a impedir que los rayos penetren y causen tanto daño”, dice Pérez. “Pero incluso la piel negra más oscura solo tiene un factor de protección solar o SPF de 13 aproximadamente. Si te expones lo suficiente al sol, sufrirás daños en la piel, y posiblemente incluso cáncer de piel”.

Y para quienes se identifican como negros, asiáticos o hispanos, pero tienen la piel en el extremo más claro del espectro, el riesgo podría ser casi igual al de muchas personas blancas.

Sol, quemaduras de sol y daños en la piel

Los antecedentes de quemaduras de sol están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, y las personas de todos los grupos étnicos son susceptibles de sufrir quemaduras. Una revisión de 2021 demostró que las personas de piel oscura siguen experimentando efectos en la piel inducidos por el sol, como quemaduras y descamación. El enrojecimiento, señal reveladora de quemadura de sol para las personas blancas, puede no ser tan evidente en la piel oscura, pero la piel puede seguir sintiéndose caliente, tirante y dolorosa.

Y aunque no te quemes, el sol sin protección puede dañar tu piel. “Cualquier bronceado adquirido, ya sea en piel blanca o morena, es señal de que la piel está siendo dañada por el sol”, dice la doctora Mona Gohara, profesora clínica asociada de dermatología de la Facultad de Medicina de Yale, en New Haven, Connecticut.

Los rayos UV que provocan el bronceado o las quemaduras también pueden envejecer la piel. “El fotodaño en las personas de color provoca flacidez de la piel, pérdida de volumen en la cara e hiperpigmentación, dice la doctora Jeanine Downie, dermatóloga con consulta privada en Montclair, Nueva Jersey. “Mientras que las personas con tonos de piel más claros tienden a ver aparecer primero las líneas finas y las arrugas, las personas de color verán cambios en la pigmentación que conducen a manchas oscuras [melasma] y tono de piel desigual como resultado del daño solar.

Riesgo de cáncer de piel

Los asiáticos, negros e hispanos tienen una incidencia significativamente menor de cáncer de piel que los blancos. Pero no son inmunes. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista Cancer Causes & Control, los hombres asiáticos más expuestos al sol durante la infancia tenían un riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas (un tipo de cáncer de piel que no suele ser mortal, pero que puede desfigurar) tres veces mayor que los menos expuestos al sol. Entre las mujeres asiáticas del estudio, las que tomaron más el sol a lo largo de su vida tenían un riesgo 4.5 veces mayor. Y las tasas de melanoma, un tipo de cáncer de piel potencialmente mortal, siguen siendo de 1 por cada 167 entre los hispanos y de 1 por cada 1,000 entre los negros no hispanos, según la Sociedad Americana del Cáncer.

El cáncer de piel suele diagnosticarse más tarde en las personas de color. Esto se debe en parte a la falta de concientización sobre los riesgos y a que el cáncer de piel puede tener un aspecto muy diferente y aparecer en distintos lugares del cuerpo (como las palmas de las manos y las plantas de los pies). “Incluso los médicos no suelen pensar en el cáncer de piel cuando tratan a personas de color”, dice Downie. El resultado es que el cáncer de piel puede ser más difícil de tratar y, en el caso del melanoma, más mortal en las personas que no son blancas.

“Creo que quizá la conversación más importante que hay que mantener en torno al cáncer de piel son las disparidades que existen en él”, dice la doctora Jenna Lester, directora de la Clínica de Piel de Color de la Universidad de California en San Francisco. “¿Por qué hay diferencias tan drásticas entre las tasas de mortalidad a pesar de que el cáncer de piel es mucho menos frecuente en negros, hispanos y asiáticos que en blancos?

Cómo encontrar un protector solar adecuado para tu piel

En una encuesta realizada en 2022 por la Academia Americana de Dermatología a más de 1,000 adultos, dos tercios de los encuestados afirman que a menudo olvidan volver a aplicarse la crema solar.

Las personas que tienen la piel más oscura, y la ligera protección que proporciona la melanina adicional, pueden tener la tentación de escatimar. Pero, aunque no te quemes y no te preocupe el cáncer de piel, la protección solar es la clave para mantener la piel sana. “La mayor parte de los beneficios de usar protección solar en pacientes de piel morena es que ayuda a minimizar la decoloración de la piel y las arrugas prematuras”, dice la doctora Crystal Aguh, directora del Programa de Piel Étnica de la Facultad de Medicina Johns Hopkins de Baltimore. “La decoloración de la piel es una de las quejas más comunes en los pacientes con piel morena, y el uso regular de protector solar es un componente crítico del régimen de tratamiento”. La Academia Americana de Dermatología recomienda que todo el mundo utilice a diario un protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 o superior.

También es importante tomar otras medidas de protección solar, como cubrirse con ropa y un sombrero de ala ancha, buscar la sombra y, siempre que sea posible, evitar el sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m., cuando alcanza su máxima intensidad. Esto es así sea cual sea el tono de piel, pero en el caso de las personas de piel más oscura, las nuevas pruebas sugieren que la luz visible del sol, que no filtra la protección solar, desempeña un papel importante en los cambios de pigmentación de la piel, según un panel de consenso de expertos en dermatología sobre fotoprotección publicado en 2022 en la revista Journal of the American Academy of Dermatology.

Uno de los obstáculos para el uso de protectores solares es encontrar uno que se adapte a tu piel. “La mayor preocupación de mis pacientes de piel oscura es el aspecto estético del protector solar una vez aplicado”, dice Lester. “Demasiados productos dan a su piel un tono claro”.

Por eso, Lester sugiere probar marcas de la farmacia menos caras para poder probar varias opciones.

En las pruebas de protección solar de CR, nuestro panel profesional de probadores sensoriales descubrió que los siguientes protectores solares de alta protección de nuestras calificaciones (enumerados por orden alfabético) dejaban poca película sobre la piel y no le daban un aspecto calcáreo.

Black Girl Sunscreen Make It Glow Spray SPF 30

Equate (Walmart) Ultra Lotion SPF 50

Neutrogena Beach Defense Water+Sun Protection Spray SPF 50

Trader Joe’s Spray SPF 50+

Algunos estudios recientes han puesto en tela de juicio la seguridad de algunos ingredientes químicos activos de los protectores solares, en particular la oxibenzona. Este filtro UV puede absorberse a través de la piel, y existen pruebas, todas ellas procedentes de estudios con animales, de que provoca disrupción endocrina, lo que significa que puede imitar o interferir con las hormonas del propio organismo.

Los expertos advierten que esta noticia no debe disuadir de usar protección solar. “Sabemos que la exposición a los rayos UV es un factor de riesgo para desarrollar ciertos tipos de cáncer de piel, mientras que aún no conocemos las implicaciones de estos estudios”, dice Lester.

Una opción es buscar un protector solar natural, que contiene ingredientes minerales como dióxido de titanio y el óxido de zinc, que no se absorben a través de la piel. Pero a las personas de piel más oscura, los protectores solares minerales pueden dejarles un tono blanquecino y ceniciento. Además, en las pruebas de CR, los protectores solares minerales obtienen sistemáticamente puntuaciones más bajas en protección solar.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.