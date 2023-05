Cómo comprar un auto usado ahora

Nuestros consejos y las selecciones de los expertos que te ayudarán a encontrar un vehículo usado confiable a un precio que puedes pagar.

By Benjamin Preston

Después de varios meses de caída, los precios de los autos usados, finalmente vuelven a subir. Los analistas de mercado indican que incluso cuando los precios de los autos usados estaban cayendo, seguían estando más altos que antes de la pandemia y han sido una de las principales causas de la inflación. Las razones son complicadas. En pocas palabras, los constantes problemas en la cadena de suministro causados por la pandemia han ocasionado que los fabricantes de automóviles no puedan fabricar autos nuevos lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, y los gastos de producción han aumentado debido a una reacción en cadena por la pandemia y por el aumento en los costos de materias primas.

Con menos autos nuevos a la venta, la demanda de autos usados ha aumentado, junto con los precios. Según el informe del Índice de Precios al Consumidor de abril, aunque los precios de los autos usados año tras año han bajado un 6.6%, siguen estando casi un 40% más altos que en febrero del 2020, un mes antes de que los cierres por la pandemia provocaran una crisis en la economía mundial. Esto significa que puedes estar considerando comprar modelos de autos usados más viejos de lo que te gustaría para poder mantenerte dentro de tu presupuesto.

“Con intereses financieros altos de por medio, es más importante que nunca hacer una investigación meticulosa”, dice Jake Fisher, director sénior del Centro de pruebas de automóviles de CR. Nuestras estrategias y perfiles de modelos que aquí te presentamos te ayudarán a encontrar autos usados de calidad a los mejores precios dentro de este mercado que es un tanto inusual, sin importar cuál sea tu presupuesto.

Considera estos factores clave

Funciones de seguridad

En los últimos años, un número cada vez mayor de automóviles nuevos incluyen tecnologías avanzadas de seguridad y de asistencia al conductor como una opción, sino como parte estándar de sus funciones. Esto significa que los vehículos usados más fácilmente tienen disponibles características que van desde el frenado automático de emergencia (AEB por sus siglas en inglés) hasta el control de crucero adaptativo. Entre estas características, si están disponibles, Consumer Reports recomienda altamente el frenado automático de emergencia con detección de peatones y la alerta de punto ciego. “Creemos que vale la pena hacer un esfuerzo adicional para garantizar que tu próximo automóvil incluya estas características de seguridad que son clave”, dice Fisher.

Alta confiabilidad

Reduce tu búsqueda a los modelos que sobresalen por su confiabilidad en las encuestas de CR. Pero recuerda, que cada auto usado tiene su historial de uso y, a veces, de abuso, por lo que siempre es una buena idea que un mecánico de confianza inspeccione cualquier vehículo usado que estés considerando, antes de comprarlo. “Debido a que los vehículos se están vendiendo tan rápido, puede ser difícil lograr que un vendedor acceda a una inspección mecánica”, dice John Ibbotson, jefe mecánico en CR. “Pero lograr que un mecánico de confianza inspeccione cualquier automóvil usado que estés considerando comprar es una buena manera de garantizar que será seguro y confiable en un futuro”.

La edad

Debido al mercado actual, los vehículos que tienen solo uno o dos años de antigüedad no se habrán depreciado mucho, e incluso pueden tener el mismo valor que cuando eran nuevos. Por esta razón, es posible que encuentres mejores precios si buscas autos que tienen entre 3 y 5 años, o tal vez hasta más de antigüedad. Muchos de estos están terminado su contrato de arrendamiento y se mantienen en buen estado. En un mercado tan inusual como el actual, es posible que tengas que considerar un modelo más antiguo del que normalmente buscarías para mantenerte dentro de tu presupuesto. “Trata de no quedarte estancado con algo que en unos años valdrá menos que la cantidad que debes en el préstamo,” dice Fisher. “Pagar un precio más alto de lo normal ahora podría significar que el vehículo se depreciará más rápido con el paso del tiempo”.

Evalúa todas tus opciones

Busca en línea

Revisa sitios web como el Mercado de vehículos usados de Consumer Reports y TrueCar. Si estás dispuesto a comprarle a un individuo en lugar de a una concesionaria, puedes encontrar anuncios de venta en Craigslist y en Facebook Marketplace. Debes estar listo para comprarlo, ya que en este mercado no es tan probable que los vendedores mantengan los autos por mucho tiempo. “Las ofertas pueden desaparecer rápidamente, por lo que posiblemente debas actuar rápido,” dice Fisher. “Pero no te apresures tanto, al punto de dejar pasar por alto detalles que son importantes y que al final podrían ocasionar que termines con una compra de la que te arrepentirás”.

Compra tu vehículo arrendado

Casi todos los contratos de arrendamiento vienen con una cláusula de opción de compra, así que considera comprar el auto que estás arrendando cuando finalice tu plazo. Si el precio de compra de tu coche se estableció a principios del 2021, es probable que sea mucho más bajo de lo que actualmente vale en el mercado libre. “Comprar el auto que estuviste arrendando podría ser tu mejor opción en el mercado actual,” dice Fisher. “Puedes mantener el nivel de funcionalidad y comodidad al que estás acostumbrado y al que podrías tener que renunciar si compras otro auto a los precios tan elevados que existen hoy en día”

Elige un modelo que no sea tan popular

Como siempre en los últimos años, los SUV y las camionetas han resultado muy populares, lo que significa que habrá menos dueños que quieran deshacerse de ese tipo de vehículos. Es posible que encuentres mayor disponibilidad, e incluso hasta una buena oferta, en modelos que son menos populares, como los sedanes, los autos hatchbacks, las minivans y los SUV con tracción delantera.

Sé inteligente con el financiamiento

Compara ofertas

Determina tu presupuesto, analizando tanto los costos mensuales como los totales, y obtén una solicitud de crédito preaprobada por tu banco o tu cooperativa de crédito antes de ir a la concesionaria. Si el representante de la concesionaria no puede superar esta oferta, puedes estar seguro de que tienes en tus manos un préstamo con una buena tasa de interés. “Entrar a una concesionaria con tu solicitud de financiamiento lista te brinda una gran ventaja en las negociaciones,” dice Fisher.

Ten cuidado con las garantías extendidas

Los programas de garantía extendida generalmente no valen la pena: En promedio, cuesta menos pagar de tu bolsillo las reparaciones que comprar un plan que quizás nunca uses. Si no puedes comprar un automóvil usado que todavía esté cubierto por la garantía de fábrica, tu mejor opción es comprar un modelo con un buen historial de confiabilidad, o tal vez un vehículo usado certificado, que suele venir con algún tipo de garantía. Si decides que quieres comprar alguna garantía con cierto tipo de cobertura, digamos, para un modelo que en verdad deseas pero que tiene un historial de confiabilidad desconocido, asegúrate de saber lo que el plan cubre y qué no. “A la mayoría de personas le conviene mejor ahorrar para reparaciones inesperadas, ya que los contratos de garantía extendida contienen un lenguaje legal complejo que puede ser difícil de entender,” dice Chuck Bell, director de programas de la división de defensa de Consumer Reports. “Además, los concesionarios pueden aumentar la cobertura de la garantía a diferentes tasas para distintas personas.”

No arriendes un auto usado

Existen importantes riesgos financieros al arrendar un vehículo usado, incluyendo el costo potencialmente alto de tener que reparar un vehículo que ni siquiera es tuyo. En caso de que arriendes un auto usado, intenta obtener uno que aún tenga la garantía de fábrica o considera comprar una cobertura de garantía extendida si no hay muchas limitaciones. También es posible transferir y asumir la responsabilidad de arrendamiento de otra persona a través de una empresa como Swapalease. En este caso, el auto probablemente aún está bajo garantía y tiene un mejor historial de mantenimiento.

Conoce lo qué estás comprando

Revisa el historial del auto

Los informes de Carfax u otra agencia acreditada pueden revelar el historial de accidentes de un automóvil y si se han realizado servicios de mantenimiento con regularidad. (La mayoría de los autos enlistados dentro del Mercado digital de autos usados de CR tienen informes de su historial, y los miembros de CR pueden ver las calificaciones de confiabilidad y satisfacción del propietario).

Dale una vuelta caminando al auto

Inspecciona visualmente el automóvil en un día seco y soleado para detectar mejor las imperfecciones y los posibles problemas. Revisa la parte inferior de la carrocería en busca de partes oxidadas, fugas de líquido y señales de reparaciones por algún accidente. Gira cada perilla y presiona cada interruptor para asegurarte que todo funcione correctamente. Si huele a moho, es posible que el auto se haya inundado o que exista una fuga en alguna parte, lo que puede indicar que hay daños por agua que no se ven a simple vista.

Haz una prueba de manejo

Antes de empezar a conducirlo, asegúrate de que el coche tiene el tamaño adecuado para satisfacer tus necesidades, que los asientos son cómodos y que los controles no te volverán loco. Mientras lo manejas, revisa si hay algún escape visible de humo, siente si hay vibraciones fuera de lo normal y huele para ver si percibes algún olor a líquidos quemados. Después de conducirlo, revisa debajo del automóvil para ver si hay fugas de aceite, teniendo en cuenta que, si el aire acondicionado estaba prendido, habrá un charco de agua limpia debajo del auto.

Realiza una inspección mecánica

Este consejo es tan importante que creemos que vale la pena repetirlo: si puedes, pídele a tu mecánico que inspeccione el auto o, si te urge, tal vez un amigo con experiencia en reparaciones mecánicas pueda hacerlo. A menos que el automóvil esté cubierto por una garantía o un contrato de servicio, cualquier problema que se le presente será tu responsabilidad una vez que te lo lleves a casa. (Obtén aquí más información sobre cómo inspeccionar un automóvil usado).

Vehículos usados en los que puedes confiar

Basándonos en las calificaciones de Consumer Reports y las reseñas por parte los consumidores, es posible que la siguiente selección de autos usados (con un enfoque en los SUV, debido a su popularidad) cumpla satisfactoriamente con las expectativas de los compradores.

Los modelos Smart Choice consistentemente se posicionan como los favoritos entre los consumidores; los modelos Under the Radar no son tan populares, pero tienen un historial sólido de confiabilidad y cuando Consumer Reports hizo las pruebas de carretera con modelos nuevos obtuvieron un buen puntaje en general.

Autos usados por más de $40,000





Autos usados de $30,000 a $40,000





Autos usados de $20,000 a $30,000





Autos usados de $10,000 a $20,000





Vehículos usados por menos de $10,000

Todos estos autos tienen al menos una década de antigüedad. Pero si tienes un presupuesto limitado, cuestan menos de $10,000 y se mantienen en buen estado, según nuestros datos de confiabilidad. Aun así, recomendamos revisar el reporte con el historial del vehículo y realizar una inspección mecánica antes de decidir comprarlo. (Obtén aquí más información acerca de cómo protegerte al comprar un automóvil usado).

Los precios que mostramos a continuación están sujetos a cambios debido a la fluctuación del mercado. Los autos están clasificados por precio.

2009-2011 Honda Accord

Rango de precios: $7,825 -$10,825

Aunque tienen pocas funcionalidades en cuanto a comodidad, los Accord de esa época son confiables, ahorran combustible y se manejan bien.

2008-2010 Honda CR-V

Rango de precios: $7,575-$10,850

El favorito de siempre. Esta generación previa de CR-V todavía ofrece buena confiabilidad y economía de combustible, así como un interior amplio y mucho espacio de carga.

2010-2012 Honda Fit

Rango de precios: $7,950-$11,200

Una buena confiabilidad, una economía de combustible total de 30 mpg y una cantidad amplia de espacio interior y de carga, hacen de esta pequeña camioneta una compra inteligente.

2010-2012 Toyota Prius

Rango de precios: $10,755-$14,600

Un interior con gran espacio, la versatilidad de un hatchback y el ahorro de combustible general de 44 mpg, son buenas razones para que la mayoría de las personas consideren este automóvil como una buena opción de compra, a pesar de que su valor ha aumentado en los últimos meses, superando la marca de los $10,000.

2010-2012 Toyota Corolla

Rango de precios: $8,350-$11,300

Ya por mucho tiempo, este pequeño sedán ofrece un buen valor, dándote un ahorro de combustible general de 32 mpg, también tiene un interior espacioso y silencioso, al igual que un nivel de confiabilidad de primer nivel.

2009-2011 Toyota Camry

Rango de precios: $7,575-$10,550

Aunque manejarlo no es particularmente emocionante, la confiabilidad y el ahorro de combustible que ofrece por encima del promedio y un interior espacioso hacen que el Camry sea una buena opción.

2011-2012 Infiniti G

Rango de precios: $8,650-$10,125

Los sedanes G son divertidos para conducir, su manejo es ágil, tienen muy buena confiabilidad y un buen ahorro de gasolina, aunque necesita combustible premium. Sin embargo, el interior del auto y la cajuela no tienen mucho espacio.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente en la edición de noviembre del 2021 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.