Paulina Rubio se molesta con Eva Soriano: “Límpiame el cu**”

La cantante mexicana Paulina Rubio estuvo por Madrid y dio una entrevista a la comediante Eva Soriano en la que el humor no pudo faltar. Pero todo indica que La Chica Dorada de México no estuvo del todo cómoda con la española y, en algún momento, hasta le respondió de una manera que mucho catalogaron como: “Irónica” y “Molesta”. Esto que ha pasado con Paulina Rubio en el programa de Eva Soriano es RARO. La reacción de la cantante parece que tiene un contexto que la presentadora no entiende… https://t.co/KC3Huaeppf — #PorQuéTT (@xqTTs) May 18, 2023

Estaban hablando de lo que representa el país ibérico para Paulina Rubio y la misma dijo: “Es que yo en casa tengo un trocito de España. Entonces, claro, mi hijo es un trozo de España“. Eva Soriano respondió sorprendida: “Hay yo pensé que te habías llevado una piedra de Teide o algo”

“No, No, también. Hay que mala. Límpiame el cu*** si puedes co****. Hay qué mala eres”, respondió la intérprete de “Todo Mi Amor” y “Ni Una Sola Palabra”. Eva Soriano dijo: “Pero Paulina, qué es esa frase de límpiame el cu****…”

Paulina Rubio de visita en España

Por supuesto, la cantante también contó de cómo vive la fiesta. No es un secreto para nadie, que es una de las famosas que más se la ha visto salir desde muy joven. La Chica Dorada dejó muy clara su posición en este sentido.

“Uno es la fiesta. Entonces si uno se va. Igual se acaba la fiesta“, aseguró a Eva Soriano. Además, compartieron muchos más momentos divertidos que incluyó hasta un concurso.

Sin embargo, otro que reaccionó a la visita de “Pau” a España fue el padre de uno de sus hijos, Nicolás Colate Vallejo. “Lo que me sorprende es que esté aquí. Yo pensaba que estaba en Miami con nuestro hijo”, aseguró.

Paulina se encuentra en Madrid promocionando su canción “Ni es mi culpa” y después de presentarse el evento Drag de “Maspaloma”.

