‘Top Chef VIP 2’: conoce quién fue el cuarto eliminado de la competencia

Este lunes uno de los participantes se convertiría en el cuarto eliminado ‘Top Chef VIP 2’. No obstante, tras enfrentar un duro desafío de eliminación que dejó momentos muy emocionantes y a Germán Montero en una posición complicada, los jueces tomaron una insólita decisión, que sorprendió a todos.

El viernes pasado Alana Lliteras superó a Arturo Peniche en el duelo de capitanes y gracias a eso pudo conformar su equipo con Eduardo Barquín, Sebastián Villalobos, Jesús Moré, José Gumbs, Laura Zapata y Germán Montero, quienes también triunfaron en el reto grupal y garantizaron su permanencia en la competencia una semana más.

Por ello, Génesis Suero, Serrath, Johnny Lozada, Juan Pablo Gil, Helen Ochoa, Sara Corrales, Marisol Terrazas y Tony Balardi arrancaron este lunes en peligro de ser eliminados. No obstante, Serrath no pudo estar en la competencia en este día y su lugar fue ocupado por Germán, quien tenía la responsabilidad de salvarlo.

¿A quién salvó de la eliminación Sebastián Villalobos?

Por otra parte, esta semana Sebas Villalobos fue el ganador del cuchillo de oro de la semana pasada, por lo que podría salvar a hasta a tres de sus compañeros. Sin embargo, la suerte solamente le permitió librar de la eliminación a dos, y eligió a Johnny Lozada y Helen Ochoa.

Además, el reto de salvación consistió en elaborar tres churros idénticos con su respectiva salsa en 60 minutos, que hizo que varios de los participantes se quebraran la cabeza y no a todos les salió muy bien.

Por ejemplo, Sara Corrales presentó “Churrolandia”, con una propuesta muy original, que no le gustó para nada a los jueces, no por su sabor, sino porque realmente no se trataba de churros. No obstante, fue Marisol quien logró el mejor plato de esa prueba con “El after party de Helen” y con eso aseguró su permanencia en la competencia.

El hecho de representar a Serrath puso muy nervioso a Germán, quien preparó un guisado de sardina con láminas de berenjena, queso y una cama de lechuga, pero cometió un error muy grave y la chef Adria lo reprendió diciendo que le había quedado “casi incomible” por lo salado. Por otra parte, Tony Balardi se desesperó y en un momento le comentó a la juez que quería abandonar la competencia, porque sentía que, aunque pone todo su esfuerzo, nada le sale bien.

Finalmente, la decisión de los jueces fue que, pese a que ambos platos fueron muy malos, ninguno de ellos abandonaría la competencia el día de hoy.

La polémica salida de Gaby Spanic

Horas antes de que comenzara la emisión en la que conoceríamos al cuarto eliminado de ‘Top Chef VIP 2’ se anunció que Gaby Spanic dejaría la competencia por “motivos personales”, aclarando de esta forma la razón de su ausencia durante la semana pasada, algo que no pasó desapercibido para los fans del show.

De inmediato los fans de la actriz le preguntaron a la actriz cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esa decisión y recibieron una respuesta muy contundente. “Estoy aquí dando la cara, Top Chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar”, escribió a través de sus redes sociales.

