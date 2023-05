Cómo decidir cuándo es momento de renovar el asiento de seguridad de tu hijo

Hay muchas ofertas de asientos de seguridad para automóviles y numerosos eventos de intercambio, pero debes tener cuidado de no hacer el cambio demasiado pronto.

By Emily A. Thomas, PhD

Cambiar a tu hijo a través de las diversas etapas en los asientos de automóvil puede ser costoso, especialmente con el precio promedio de un nuevo asiento convertible de alrededor de $250.

La pregunta clave para los padres, por supuesto, es cuándo actualizarlo. Hay varios factores a considerar, pero los padres deben tener cuidado de no hacer el cambio demasiado pronto. La seguridad del niño siempre debe ser el objetivo principal.

Para reducir el costo de un nuevo asiento, busca eventos de intercambio como el que ofrece Target, que se llevará a cabo del 16 al 29 de abril de 2023. En él, Target ofrece un 20% de descuento en un asiento para automóvil, cochecito y artículos seleccionados para bebés si los compradores entregan sus asientos viejos para reciclarlos, esta promoción es válida hasta el 13 de mayo de 2023. Los miembros del programa de lealtad gratuito Target Circle pueden llevar un asiento viejo al departamento de servicio al cliente de Target o dejarlo en una caja designada dentro de la tienda y luego escanear el código de cambio en la caja con la aplicación Target. El descuento se puede canjear en dos veces y se puede combinar con otras ofertas. También existe la posibilidad de usarlo en línea y los compradores pueden escanear el código de barras en la caja registradora al finalizar la compra.

Los padres que no viven cerca de una tienda Target deben consultar con los minoristas locales de productos para bebés para ver si les permitirán cambiar su asiento de automóvil. Además de ofrecer ahorros por el intercambio, Target y algunos otros minoristas reciclarán el asiento por ti. Esta es una manera mucho mejor de deshacerse de un asiento que tirarlo a la basura, donde puede ir a parar a un vertedero o alguien puede recogerlo de la calle y reutilizarlo. (Recomendamos no emplear un asiento usado, como se explica a continuación). Desde que Target comenzó a llevar a cabo estos programas en 2016, la cadena minorista ha reciclado más de 2.19 millones de asientos para automóviles. ¡Eso son 32.9 millones de libras!

Las calificaciones de asientos para automóviles y la guía de compra de Consumer Reports pueden ayudar a los padres durante el proceso. Nuestro equipo de pruebas de asientos para automóviles ofrece consejos a continuación para ayudar a los padres a decidir cuándo es el mejor momento para actualizarlo.

¿Estás pensando en comprar un asiento usado barato? Los expertos en asientos para automóviles de CR no lo recomiendan. Por lo general, los compradores no pueden estar 100% seguros del historial de un asiento de automóvil de segunda mano, incluido si estuvo involucrado en un accidente, su fecha de vencimiento o su estado de retiro. Sin esa información, los niños que usen un asiento de este tipo podrían estar en riesgo.

¿Cuándo debes actualizar el asiento de seguridad de tu hijo?

Cuando tu hijo es demasiado grande para un asiento para bebés. Muchos asientos para bebés que miran hacia atrás tienen límites de peso de 30 libras o más, pero la mayoría no tienen límites de altura correspondientes. Así que no te sorprendas si tu hijo supera el tamaño del asiento para bebés mucho antes de que alcance el límite de peso.

Tu apuesta más segura es cambiar a un asiento convertible, que puede estar orientado hacia la parte delantera o trasera del automóvil, y continuar teniendo a tu hijo mirando hacia atrás.

Cuando tu hijo cumpla 1 año: según nuestras recomendaciones más recientes y los resultados de las pruebas, si tu hijo ha cumplido su primer año y aún cabe en un asiento para bebés que mira hacia atrás, lo más seguro es cambiar a un asiento convertible que también mire hacia atrás.

Nuestra metodología de prueba más reciente incluye simular lo que sucede en caso de un choque. En esas pruebas, descubrimos que era mucho más probable que un niño de 1 año se golpeara la cabeza con el respaldo del asiento delantero mientras viajaba en un asiento para bebés mirando hacia atrás que si viajaba en un asiento convertible mirando hacia atrás.

Cuando el asiento de seguridad de tu hijo haya caducado: muchos padres no se dan cuenta de que los asientos de seguridad para niños tienen fechas de vencimiento. Esto es particularmente importante cuando tienes varios niños y usas el mismo asiento para cada hijo.

El manual del propietario o la etiqueta del asiento deben indicarte cuándo se construyó y cuándo ya no se debe usar más. La vida útil suele ser de seis años.

Las fechas de caducidad garantizan que los componentes clave del asiento no se hayan desgastado demasiado y que el asiento cumpla con los estándares de seguridad contemporáneos, que siempre se elevan.

Si el asiento de tu hijo se ha visto envuelto en un accidente: La mayoría de los asientos se pueden reutilizar después de un choque menor. Pero la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration) recomienda reemplazar un asiento si hubo una colisión que involucró lesiones o requirió que el vehículo fuera remolcado, si se desplegaron las bolsas de aire o si el asiento o la puerta más cercana al asiento de tu hijo se dañó.

Si el asiento que has estado usando ha tenido un accidente de este tipo y aún no lo has reemplazado, un evento de intercambio podría ser un buen momento para hacerlo.

Cuando el asiento de seguridad de tu hijo está dañado: el uso diario, los ciclos de calefacción y refrigeración, y un almacenamiento poco cuidadoso pueden afectar a la estructura de un asiento de seguridad. Los padres deben revisar si hay grietas, piezas sueltas y correas y anclajes desgastados. Si el asiento está dañado, es posible que no ofrezca tanta protección en un choque como necesita.

Incluso si lo cambias por el mismo tipo de asiento, uno con componentes nuevos y en buen estado brindará una mejor protección.

Cuando simplemente ya es hora de dar el siguiente paso: si tu hijo ha superado su etapa actual de asiento de automóvil o está cerca de hacerlo, un evento de intercambio puede ser el mejor momento para dar el paso.

No apresures el proceso, incluso si los ahorros son tentadores. Además de pasar de un asiento de bebé orientado hacia atrás a un asiento convertible también orientado hacia atrás, otras transiciones pueden ser menos seguras para un niño. Por ejemplo, un asiento que mira hacia adelante es menos seguro que un asiento que mira hacia atrás, y un asiento elevado es menos seguro que un asiento con cinturón de seguridad que mira hacia adelante.

Si no estás seguro de qué hacer con un asiento de automóvil que ya no te sirve, usa el gráfico interactivo para tomar decisiones de CR en “¿Puedo reutilizar o donar mi asiento de automóvil?”

Sigue la línea de tiempo que mostramos a continuación para encontrar el asiento de seguridad adecuado para tu hijo.

