Javier Aguirre recibió una oferta del Club América, pero él solo está enfocado en la salvación del Mallorca en España

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, recibió una oferta de trabajo del Club América, así lo ha determinado diferentes reportes. Sin embargo, el estratega no quiso valorar una posible oferta conjunto azulcrema para la próxima temporada y dijo que no va “a gastar ni un ápice de energías” en lo que no sea centrarse en concluir bien la Liga española con su actual equipo.

“Necesito centrarme en mi equipo, de verdad. No voy a gastar ni un ápice de energía en otras cosas y centrarme en lo que me preocupa. No quiero ver a mi equipo como lo vi en Almería, irreconocible, desorganizado, sin ideas. Intentamos mejorar con cinco cambios, pero no hubo manera. El Almería nos pasó por encima, fueron muy superiores. Tiraron cuatro veces a portería y metieron tres. Tenemos que reflexionar y centrarnos, todos, en nuestro trabajo para dar una buena imagen ante nuestra gente en nuestro campo”, indicó el entrenador, siendo claro sobre sus prioridades en este cierre de campaña.

Además, Aguirre se mostró muy crítico con sus jugadores y con él mismo por la “mala imagen” que está dando su equipo desde que aseguró la permanencia en el tramo final de la LaLiga y en vísperas de recibir este jueves en Son Moix a un Valencia “que se juega mucho”.

“La imagen que dimos en Almería no me gustó nada (los bermellones cayeron por 3-0) y estoy preocupado. No he podido tocar la tecla para salir (al campo) como lo hicimos ante en Sevilla hace un año cuando teníamos 32 puntos y veníamos de perder 2-6 ante el Granada”, confesó Aguirre.

“Quiero a ese equipo y no lo encuentro. Y hoy no vi en el entrenamiento de una buena respuesta de mis jugadores, aunque hay tópicos que dicen que a mal entrenamiento, buen partido”, precisó.

Esto es sin duda alguna un mensaje claro para la directiva del Club América, quien tiene a varios nombres sobre la mesa para dirigir la plantilla de cara a los próximos torneos dentro y fuera de México.

