Tina Turner tuvo 4 hijos: 2 adoptados y 2 biológicos. Uno se suicidó y otro murió de cáncer

Desde que nació, Tina Turner tuvo una vida complicada. Llena de zancadillas que le dio el destino a lo largo de años. Uno de ellos fue la relación con su segunda pareja y padre de tres de sus cuatro hijos, Ike Turner. También la marcó la muerte de dos de sus retoños. Ike & Tina Turner with their sons Michael, Ike Jr, Craig and Ronnie circa 1970 pic.twitter.com/G4Vt94DHQt — VKadre_ru (@KinoVinoandMore) January 25, 2020

A los 11 años, Anna Mae Bullock, como se llama en realidad Tina Turner, fue abandonada por su madre, Zelma Priscilla. El padre de la misma abusaba y maltrataba a su mamá, al punto que un día esta no pudo más y se fue, sin más y sin explicación. Posteriormente, vivió con una prima que falleció y también quedó desamparada. Luego conoció el amor y tuvo una relación con un saxofonista de nombre Raymond Hill. Tuvo con él a su primer hijo, Craig Turner.

La relación terminó y La Reina del Rock N Roll conoció a Ike Turner. Mismo que se convirtió en su mánager, productor, esposo y padre de su segundo hijo biológico, Ronald Renelle Turner. El también cantante de rock, jazz y blues tenía dos hijos de una relación anterior: Ike Turner Jr. y Michael Turner. La intérprete de “What’s Love Got To Do With It“, “I Can’t Stand The Rain”, y “Proud Mary” los adoptó.

Tina Turner vivió la muerte de sus hijos

La “ley de la vida” dice que son los padres los que deben enterrar a los hijos. A veces la vida se encarga en que no sea así, produciendo un terrible dolor en quienes dieron la vida. Esto le sucedió a la estrella que ingresó al Hall Of Fame del Rock’n Roll por su trayectoria y aporte a la música.

Craig Turner, su primer hijo biológico, se suicidó en su casa en Los Ángeles. Tenía 56 años. La cantante afroamericana dijo que no tenía idea qué pudo haber sentido. Por supuesto, esto se sumó a larga lista de tragedias. Tina Turner finalmente se abrió sobre el suicidio de Craig Turner https://t.co/hQCQGbfXWJ pic.twitter.com/3luoQcsDfJ— fotomendez14 (@Fotomendez141) October 20, 2018

A finales del 2022, el segundo hijo biológico de Tina Turner, moría a los 62 años producto de un cáncer: “Ronnie (Turner), dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo”, fue lo que publicó la artista en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

Tina Turner murió después de luchar contra una enfermedad

Al igual que su hijo, Tina Turner, batalló por mucho tiempo contra el cáncer. También le realizaron un trasplante de riñón posterior. Hoy, uno de sus representantes, daba a conocer a través de Instagram que la cantante había fallecido. View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner) Autopsy reveals cause of death for Tina Turner's 'beloved' son Ronnie Turner #LosAngelesRams #LARams #Rams #RamsFootball https://t.co/MKOpMVglB3— LA Rams Fans (@RamsViews) May 24, 2023

Se encontraba en su casa en Suiza y tenía la edad de 83 años. Tina Turner tuvo una vida complicada, pero también llena de éxitos y satisfacciones profesionales. Contó sus memorias en un documental, tiene un musical y contó en dos libros sus batallas y cómo logró superarlas y salir adelante.

