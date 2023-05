Canelo Álvarez anuncia que subirá al ring en septiembre: “Será una pelea importante”

Luego de vencer a John Ryder en su regreso a México, Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunció que septiembre será la fecha en la que volverá a subir al cuadrilátero y de acuerdo con el mexicano, protagonizará un enfrentamiento muy importante.

En declaraciones a la prensa tras revelar su figura en el Museo de cera de México, Canelo Álvarez indicó que la semana que viene comenzarán a reunirse con posibles rivales para ver qué es lo mejor que le conviene.

“Estamos en pláticas con todos a ver qué es lo que viene, será una pelea importante para septiembre y veremos qué es lo mejor para nosotros y la gente, queremos hacer las mejores peleas. Voy a ver la siguiente semana qué es lo que viene, pero será en septiembre”, dijo.

Sobre quién podría ser su posible rival a continuación, Canelo Álvarez dejó claro que su primera opción es el ruso Dmitry Bivol porque desea vengar la derrota que sufrió en mayo de 2022. Pero, de no concretarse las negociaciones debido a que el ruso quiere bajar a las 168 libras y el mexicano quiere enfrentarlo en las 175, está abierto a buscar otros oponentes.

“Bivol, pero si se pone ‘regejo’, buscaría más opciones“, afirmó el tapatío.

Además del ruso, otro boxeador que quiere subir al ring con el mexicano, es David Benavídez, actual retador número uno del peso supermediano. Aunque Canelo Álvarez no ha mostrado mucho interés en enfrentarlo, hace poco declaró que el Monstruo Mexicano es una posible opción si no consigue concretar la revancha con Bivol.

“Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otras peleas (…) Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está David Benavídez, (Jermell) Charlo”, expresó a la prensa después de su pelea con Ryder.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

