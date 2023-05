Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 25 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Cazzu: 1,684,638 Likes

Cazzu (@cazzu) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 11,961,282 seguidores. La artista es conocida por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Cazzu publicó una foto que logró 1,684,638 likes.

2- Maluma: 315,320 Likes

Seguido de Cazzu llega Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. El cantante y compositor cuenta con más de 63,079,607 personas que le siguen día a día. En esta ocasión,en su publicación ha obtenido 315,320 me gusta de su comunidad. Esto publicó este popular instagramer en su publicación.

3- Maribel Guardia: 71,213 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,041,895 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha recibido un total de 71,213 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Ya se le cayó su primer diente ‼ y lo visitó el ratón # #diosesamor #dioseesbueno Y mi hijo desde el cielo está con nosotros. ” y puedes verla justo aquí abajo. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

4- Geraldine Bazán : 18,358 Likes

Geraldine Bazán sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,620,743 seguidores. En su cuenta (@geraldinebazan), la actriz es famosa por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post obtuvo 18,358 me gusta. “Hicimos un viaje inolvidable para celebrarnos como mamás!!Con @grettellv y nuestros hijos la pasamos increíble en @disneyworld.latino y @disneycruiseline lo queremos compartir con ustedes!!!No se lo pierdan este Viernes 26 de Mayo, 5 pm por @canalunicable @televisa.Love you!!! ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

5- Thalia: 10,088 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Thalia, la artista con una comunidad de 20,745,062 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@thalia) también provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 10,088 likes. “@rocopachukote tu legado es y será imparable. ¡Gracias por tu música! ¡Por tu rock! #Mixtape #ThaliasMixtape #RocoPachukote #Thalia #Pachuco”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

