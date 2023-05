Luis de Llano apelará sentencia en su contra y no se disculpará con Sasha Sokol

Hace unos días Sasha Sokol reveló que ganó la demanda contra Luis de Llano, quien tendría que ofrecerle una disculpa pública, además de abstenerse de volver a hablar sobre lo que ocurrido entre ambos y pagar una indemnización.

Según el programa ‘Chisme No Like’, el creador de Timbiriche no está dispuesto a disculparse ni cumplir con el resto de la sentencia.

El propio Luis reveló en la emisión del programa de farándula que “está apelando la sentencia” y acusó a Sokol de supuestamente cometer falta en cómo manejó el tema. Asimismo, aseguró que próximamente dará detalles, pero subrayó que él “sí respeta la ley”.

“Supuestamente, tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo sí respeto la ley y el caso no se termina, hay apelaciones”, dijo.

Según lo que dijo el productor, la cantante y actriz no recibirá en lo inmediato la disculpa de su parte, pues explicó que el proceso jurídico sigue abierto y, hasta el momento, no se sabe cuándo concluirá. Ante las declaraciones de Luis, Sasha no se ha pronunciado para exponer su posición.

En 2022 comenzó la batalla en tribunales luego de que Sokol reveló en su cuenta en Twitter el supuesto abuso sexual por parte de De Llano.

La ex Timbiriche dijo que el hombre la había “metido a la cama” pese a la gran diferencia de edades que tenían. Para cuando supuestamente ocurrió todo según Sasha, él tenía 39 años y ella 14. La actriz asegura que la relación cuatro años, en los cuales el abuso de poder de él sobre ella fue lo que imperó.

La demanda interpuesta por la actriz y cantante ante las autoridades mexicanas fue clasificada como daño moral y no penal como ella quiso, pues las autoridades determinaron que de alguna manera ella se tardó en denunciar, por lo que no lo calificaron como un delito penal.

