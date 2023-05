Mitos sobre la protección solar

Los dermatólogos opinan sobre siete situaciones en las que puedes pensar que no necesitas protección solar, pero sí la necesitas

El protector solar no debe ser exclusivo para los días soleados que pasas al aire libre.

By Sally Wadyka

Updated by Daphne Yao

Si es un día caluroso y soleado y vas a estar al aire libre durante horas, es posible que ya sepas que debes ponerte protector solar antes de salir de casa. Pero ¿qué ocurre cuando no hace tanto sol, no vas a estar mucho tiempo afuera o tal vez no estás al aire libre, sino sentado cerca de una ventana soleada? Incluso las personas que son diligentes con la protección solar pueden bajar la guardia en ocasiones en las que la protección solar no parece tan importante.

“Es un error común pensar que no se necesita protección solar en determinados escenarios, como en un día nublado o cuando se hace un mandando rápido”, dice la doctora Valerie Harvey, directora del Instituto de Investigación de la Piel de Color de la Universidad de Hampton y presidenta electa de la Sociedad de la Piel de Color. “Pero el hecho es que cualquier tiempo al sol es potencialmente arriesgado y requiere un comportamiento inteligente ante el sol”. A continuación, la verdad sobre siete mitos comunes sobre la protección solar.

Puedo saltarme el protector solar en los días nublados

“Contrariamente a la creencia popular, se corre el riesgo de sufrir daños solares, aunque no se vea el sol”, afirma el doctor Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Alrededor del 80% de los rayos ultravioletas penetran a través de las nubes para llegar a la piel. Pasar tiempo al aire libre sin protección solar en un día nublado es arriesgado, coinciden los expertos. Si tienes curiosidad por saber la intensidad de los rayos UV, incluso en un día nublado, consulta el Índice UV, que puedes encontrar en la mayoría de las aplicaciones meteorológicas. Es una herramienta que clasifica la intensidad del sol en una escala del 1 al 11+. Los dermatólogos dicen que cuando el Índice UV es 3 o superior, es especialmente importante proteger la piel.

Solo voy a estar afuera un rato

Olvidarse de la protección solar durante una salida corta y ocasional, como ir al trabajo, hacer algunos mandados o comer algo rápido en el patio, no es el fin del mundo. “Pero si lo haces todos los días, el daño solar se acumula”, afirma la doctora Mona Gohara, profesora clínica asociada de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale. “Incluso un paseo de 5 minutos todos los días a la hora de comer significa mucha exposición solar acumulada a lo largo de un año.

Tener una base bronceadora me protege del sol

“El color de tu piel en el momento de exponerte al sol sin protección puede protegerte hasta cierto punto, porque cuanta más melanina [pigmento] tengas en la piel, más protección tendrás”, dice la doctora Maritza Perez, profesora de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut. Pero el bronceado es en realidad una señal de que la piel ya está dañada, por lo que hay que tener más cuidado a la hora de protegerla. Incluso las personas de piel oscura por naturaleza deben protegerse del sol.

No necesito protección solar cuando manejo

El cristal bloquea la mayoría de los rayos UVB, por lo que no te quemarás a través de una ventana. Pero los rayos UVA, los que provocan el envejecimiento de la piel y contribuyen al cáncer de piel, pueden atravesar la mayoría de los cristales de las ventanas, a menos que hayan sido especialmente tratados con un tinte que bloquee los rayos UV. Esto afecta tanto a las ventanas de tu casa u oficina como a las de tu coche, y el daño es acumulativo. Si manejas a menudo, y largas distancias, debes aplicarte protección solar. Gohara señala que el cáncer de piel en el lado izquierdo de la cara y el cuerpo es mucho más frecuente cuando se pasa mucho tiempo al volante.

Llevar maquillaje con SFP es suficiente para protegerme del sol

Utilizar una base de maquillaje o polvos que contengan filtro solar puede ser mejor que nada, pero no por mucho. El mayor problema del maquillaje con SPF es que es casi imposible utilizar la cantidad suficiente, o reaplicarla con la frecuencia suficiente, para conseguir una protección adecuada. Es necesario utilizar una cucharadita entera de protector solar para proteger el rostro. “Si usaras esa cantidad de base, tu maquillaje parecería apelmazado”, dice Zeichner. “Piensa en el maquillaje con SPF como la cereza del pastel para dar una protección añadida sobre tu capa base de protector solar”.

La reaplicación solo es necesaria después de nadar

Si te has aplicado bien un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30 o superior, tu piel estará bien protegida durante las primeras horas de piscina o playa. (Los expertos siguen recomendando sentarse bajo una sombrilla y cubrirse con ropa y un sombrero de ala ancha para mayor protección). Pero una sola aplicación de protector solar, por mucha cantidad que se aplique o por muy alto que sea el SPF, no dura todo el día. “Tienes que volver a aplicártelo cada dos horas, aunque no te mojes”, dice Zeichner. Si te lo saltas, es muy probable que vuelvas a casa con una quemadura solar. Y si te metes en el agua, asegúrate de volver a aplicarte protector solar, aunque estés en el primer intervalo de dos horas.

Puedo saltarme la protección solar a última hora de la tarde

Los rayos solares son más intensos entre las 10 a. m. y las 4 p. m. A partir de entonces, la intensidad de los abrasadores rayos UVB disminuye un poco cada hora. Cuanto más se acerque la puesta del sol, más débiles serán los rayos solares. Pero mientras haya luz diurna, los rayos UVA mantienen su intensidad. El lugar donde vivas también influirá en la intensidad del sol, incluso a última hora del día. Si vives cerca del ecuador o a gran altitud, la luz solar será más intensa a cualquier hora del día.

