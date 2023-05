Cientos de migrantes protestan en apoyo a la administración Biden

Cientos de migrantes marcharon el viernes en Tijuana en una rara protesta en apoyo a la decisión de la administración del presidente Joe Biden de usar una aplicación para móviles como herramienta para que los migrantes soliciten asilo.

Hace un mes que Sergio, un solicitante de asilo del sureño estado mexicano de Guerrero, ha usado la aplicación CBP One, pero hace apenas una semana que llegó a Tijuana.

“Lo que pasa es que tengo familiares y algunos conocidos que ya han pasado a Estados Unidos usando la aplicación y no nos conviene que la vayan a suspender”, dijo Sergio a La Opinión mientras marchaba rumbo al consulado de México en Estados Unidos.

Sergio explicó que las amenazas por las que huyeron sus hermanos y su madre, ahora en California, fueron para toda su familia; él, su esposa y sus niños son los últimos que quedaban de la familia en Guerrero.

Como los familiares de Sergio, unos 900 migrantes del albergue Ágape Misión Mundial han conseguido cruzar la frontera para continuar en Estados Unidos su proceso de asilo, dijo el director de ese refugio, Albert Rivera, quien convocó a la marcha y una protesta ante el consulado estadounidense.

“Protestamos porque la aplicación CBP One nos ha servido muy bien para que los migrantes que solicitan asilo puedan pasar a Estados Unidos, pero ahora el estado de Texas ya presentó una demanda para que no se use la aplicación, y creemos que si dejan de usarla va a ser un caos”, dijo Rivera.

Pero, entonces esta es una protesta en favor de que la administración Biden continúe el uso de CBP One ¿es así?, se le preguntó al pastor.

“Podríamos decir que sí, que efectivamente”, respondió.

Docenas de migrantes portaban pancartas que hicieron con cartulinas de colores llamativos antes de marchar por la zona de Otay en Tijuana rumbo al consulado.

“No a los coyotes, sí al CBP One”, decía una; “Si quitan CBP One, fomentarán la corrupción”, decía otra.

Policías municipales de Tijuana impidieron el paso de la marcha hasta el consulado, pero los migrantes se reunieron en el camino a esas oficinas, mientras Rivera daba una conferencia de prensa improvisada.

“Con la aplicación, con la CBP One, los coyotes no pueden quitarle más su dinero a la gente, o abandonarla en el desierto o las montañas para que muera, porque los mismos migrantes, cada uno, hace su solicitud de entrevista –ante un oficial de migración—y presenta las pruebas del asunto por el que pide asilo”, dijo Rivera.

“Lo que va a pasar si quitan la aplicación, es que la gente se va a desesperar, a querer saltar el muro y van a haber más muertes al saltarlo o en los desiertos, más secuestros, más violaciones de mujeres”, advirtió.

Una migrante de Honduras que prefirió reservar su nombre dijo que “si no tenemos esa aplicación, y si no tenemos más alternativa, tal vez sí intentaría, no sé, a la mejor cruzar la frontera para entregarme a la patrulla fronteriza, pero entiendo que así ya no se puede pedir asilo, por eso es nuestra desesperación”.

Según el pastor de origen puertorriqueño que creció en Los Ángeles, la ausencia de esa aplicación “va a terminar por promover la migración indocumentada, exactamente lo que el estado de Texas dice que quiere prevenir al demandar que se quite la aplicación”.

Demanda de Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó el martes de esta semana una demanda contra la administración del presidente Biden por el uso de la aplicación CBP One para procesar solicitudes de asilo.

“La administración Biden concibió deliberadamente esta aplicación de teléfono con el objetivo de aprobar ilegalmente la entrada del país de más extranjeros y que vayan a donde les plazca una vez que lleguen”, dijo el fiscal Paxton en un comunicado.

El Departamento de Seguridad (DHS) respondió por su parte a Paxton que fue precisamente el uso de la aplicación lo que principalmente ayudó a reducir la inmigración indocumentada hasta en 70 por ciento después del fin de Título 42 el 11 de mayo.

Tanto el pastor Rivera como el DHS coinciden en que suspender el uso de la aplicación puede crear un desorden.

“Sin la aplicación vamos a regresar a lo que había antes, campamentos de gente que espera turnos a ver para cuándo, por años, gente que prefiere saltar el muro, sufrir accidentes, que los coyotes roben y secuestren, podría ser un verdadero desastre”, dijo Rivera.