Georgina Rodríguez se dejó ver en mini falda, ¡y sin una gota de maquillaje!

Tremendo revuelo causó la socialité Georgina Rodríguez luego de recurrir a sus redes sociales para mostrarse en su faceta más natural: en un modelito deportivo y el rostro sin una gota de maquillaje. ¡Aquí te contamos los detalles!

Desde su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Cristiano Ronaldo regaló un taco de ojo a sus fans al dejarse ver en un atuendo compuesto por una mini falda deportiva, croptop y suéter asimétrico que dejó a la vista su abdomen plano.

A la par, la famosa lució despampanante posando frente a su jet privado sin una gota de maquillaje en el rostro, esto mientras daba una cátedra de amor propio sin miedo al qué dirán.

“On my way”, escribió Georgina Rodríguez para acompañar la imagen que a solo unas horas de ser publicada ya había generado una ola de opiniones en la sección de comentarios.

Dentro de los mensajes destacados se encuentran: “Estás divina”, “Wow querida”, “Reina”, “Diosa, empoderada, emperatrizzzz”, “Brutal”, “Toda una diosa argentina y española” y “No puedo esperar a ver tus looks en Cannes”, son las reacciones que obtuvo en la red.

No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas para famosa, pues la segunda temporada de su reality en Netflix, “Soy Georgina”, no fue tan bien recibida como la primera entrega. De hecho, atrajo una ola de críticas por su comportamiento y lujosas adquisiciones.

