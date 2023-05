Georgina, sin Cristiano, celebró el cumpleaños de su hermana

Meses lleva la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viviendo en Arabia Saudí, tras la decisión del astro de jugar para el pudiente Al-Nassr.

Mientras, la influencer española trabaja en mantener su familia unida pese a la distancia. Es por ello, que Georgina ha publicado un emotivo mensaje con varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram junto a su hermana Shima por su cumpleaños.

“Celebrando el cumple de mi alma gemela. Te amo Shima”, se puede leer en la publicación. La hermana de Georgina celebró sus 31 años.

En las fotografías no aparece Cristiano, lo que ha generado rumores que la pareja si podría estar pasando por un mal momento.

Tras rumores de crisis con Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez hace estallar las redes con fotos en bikini desde Arabia Saudita

Georgina Rodríguez ha estado inmersa en rumores de separación de su pareja, el astro portugués Cristiano Ronaldo, rumores que hasta la misma madre del lusitano ha salido a desmentir. Pero lejos de mostrarse preocupada, la famosa influencer se mostró en unas picantes fotos en bikini a través de Instagram, las cuales hicieron estallar las redes sociales.

El calor en Arabia Saudita parece haber llegado desde hace rato, razón por la que la nacida en Argentina decidió salir a tomar el sol y dejarlo plasmado a través de su cuenta de Instagram en la que suma más de 49 millones de seguidores.

Cabe señalar que la temperatura en Riad, donde vive Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo, supera los 40ºC, razón suficiente para no querer salir de la piscina de la lujosa mansión en donde vive la familia del astro del Al Nassr.

“Cada cielo tiene su matiz“, fue la frase que acompañó a las fotos de Georgina Rodríguez y que cautivó a sus fanáticos en la famosa red social, la cual aprovecha a cada instante para promocionarse o simplemente para mostrar los movimientos tanto de ella como de la familia en la vida cotidiana, ahora desde un destino tan exótico como Arabia Saudita.

Además de los comentarios positivos por parte de los usuarios y fanáticos de la famosa influencer, la publicación suma más de cinco millones de likes. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

