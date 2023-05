Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, impacta con candente twerking en Instagram

La modelo e influencer y esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, siempre se arriesga y toma retos, sobre todo si estos están en las tendencias mundiales, como lo es el género urbano. Muy quitada de la pena, la española mostró sus dotes haciendo “twerking” a través de Instagram. View this post on Instagram A post shared by legend LM 10 _ CR 7 [Blinks] (@leogoat10lmcr7)

Al parecer, la esposa de Cristiano se ha tomado en serio esto de la bailada. Con un top, pantalón deportivo y con mucha energía mostró a sus seguidores parte de sus clases de perreo intenso al ritmo del reggaetón. Por supuesto, las flores que recibió la estrella de Netflix, Georgina Rodríguez, no fueron pocos.

Por supuesto, Georgina es una fanática de la actividad física y no es la primera vez que la vemos en alguna de sus rutinas. Esta es la causa por la que la pareja del jugador de Al Nassr, antiguo jugador del Real Madrid F.C, tiene una espectacular figura que muestra cada vez que puede, sobre todo en bikini desde Arabia Saudita. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Por otro lado, los rumores de separación fueron callados por la propia madre de Cristiano Ronaldo, María Dolores dos Santos Aveiro. “Todo es mentira. Todas las parejas discuten, pero lo que se ha escrito es mentira”, aseguró. Esto muchos lo interpretaron como que, efectivamente, el futbolista y Georgina han tenido sus diferencias.

Sin embargo, ambos han seguido haciendo publicaciones en las redes sociales, celebrando el amor, la vida, la familia y ella, dedicando tiempo a recrearse y aprender de los géneros latinos. Recordemos que fue a comienzos de año que la pareja se mudó a Arabia Saudita. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Esto en un principio fue tomado como una molestia en Georgina. Varios fueron los medios que reseñaron su rostro serio en los primeros encuentros. Sin embargo, esto parece ser cosa del pasado y ambos parecen estar de maravilla.

