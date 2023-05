Georgina Rodríguez guarda sus uñas postizas junto a golosinas de sus hijos con Cristiano Ronaldo

La esposa del jugador del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, ha vuelto a llamar la atención en Instagram. Georgina Rodríguez hizo una publicación en la que presumía una sesión de fotos que acababa de terminar junto a sus pequeños que la acompañaban. Por supuesto, el ser así de famosa la hace estar en el ojo de huracán todo el tiempo. Foto del IG de Georgina Rodriguez.

Usuarios de las redes sociales pudieron un notar un detalle que en principio pasó desapercibido. Georgina Rodríguez publicó una fotografía mostrando las golosinas, que se presume son de sus hijos con el ex jugador del Real Madrid. Junto a las mismas había una caja de uñas postizas a medio usar. Muy parecidas a las que tenía puestas.

Por supuesto, esto desató el rechazo de muchos por considerarlo: “Poco aseado” y “Cochino”, pero también la suspicacia de otros al dejar claro que: “Así viven las madres modernas que trabajan”. Lo cierto es que, el detalle no pasó por debajo la mesa y los comentarios estuvieron divididos para la protagonista del reality de Netflix, “Yo soy Georgina“.

Georgina Rodríguez incendia el Instagram

Hace pocas semanas, la socialité dejó a todo el mundo con la quijada en el suelo al presumir sus dotes en sus clases de perreo intenso. El twerking de la española, una vez más, dejó también a cientos de seguidores hablando de ella y de sus curvas, por supuesto. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

La esposa del futbolista portugués Cristiano Ronaldo también ha dejado claro que no está pasando ninguna crisis matrimonial, a través de las últimas publicaciones que ha hecho.

La propia madre de Ronaldo, María Dolores dos Santos, lo dijo: “Todo es mentira. Todas las parejas discuten, pero lo que se ha escrito es mentira”.

