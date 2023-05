Bárbara Bermudo muestra cómo lucen sus pechos tras quitarse los implantes mamarios

La periodista Bárbara Bermudo informó hace unos meses que se explantó los implantes mamarios que tuvo por 17 años. Este sábado 27 de mayo apareció en las redes sociales presumiendo cómo luce su escote en traje de baño luego de la cirugía a la que se sometió y aseguró sentirse muy bien con los resultados.

Luego de mantenerse aislada de las redes sociales por un tiempo, Bárbara subió un video expresando que había tenido unas semanas difíciles, pero que ya estaba mejor y sintiéndose cómoda luciendo cómo se ve el escote de sus pechos tras la explantación.

“Después de varias semanas un poco aislada por un proceso que me tocó vivir que luego compartiré, les cuento que me siento mucho mejor y lista para el verano. Hoy, por primera vez, me siento cómoda luciendo mi traje de baño”, expresó en el texto con el que acompañó el video.

En el clip se ve a Bermudo en su auto antes de comenzar a conducir y luciendo un traje de baño enterizo en color azul marino en juego con un pareo en la parte de abajo.

“Me siento feliz, cómoda (…) Así uno queda, los resultados son siempre muy positivos porque lo importante es la salud y de eso les voy a contar”, se le escucha decir en el clip en el que cuenta que este sábado iba a la playa con sus hijas.

La comunicadora que confesó haber sufrido el síndrome ASIA, detalló en el escrito del post: “Tres meses después me siento feliz de los resultados, pero lo más importante es recuperar poco a poco mi salud”.

Bárbara se puso a disposición de sus seguidoras para responderles inquietudes y dudas sobre lo que ella vivió antes y después de retirar las prótesis mamarias de su cuerpo.

“Aquí estoy para pronto contestar preguntas sobre el síndrome de ASIA, la explantación y, lo más importante, lo que necesitamos saber para llevar una vida más saludable”, concluyó.

¿Qué le pasó a Bárbara Bermudo?

El 16 de febrero de este año, la presentadora de televisión compartió un video ahogada en llanto relatando el difícil proceso que estaba atravesando a consecuencia de una serie de síntomas que le estaban generando sus implantes mamarios.

“Me di el permiso de mostrarme en un momento vulnerable y aunque fue difícil apretar el botón de grabación sé que hice lo correcto. Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabe varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo”, escribió en ese momento al compartir el video que la mostraba vulnerable.

Según expresó Bárbara en ese clip: “la enfermedad de los implantes mamarios es real”, y de los aproximados 150 síntomas que se manifiestan, ella tenía unos 70.

Sigue leyendo:

– Bárbara Bermudo presume su nueva figura en traje de baño tras quitarse los implantes de seno

– Bárbara Bermudo: Con valentía muestra los estragos que los implantes hicieron en su cuerpo

– Bárbara Bermudo y esta lista de famosas se han retirado sus implantes mamarios

– Giselle Blondet confiesa que quitarse los implantes mamarios fue “emocionalmente muy difícil”

– Michelle Renaud: “Me puse implantes por insegura y casi me cuesta la vida”