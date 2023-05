Más problemas para Trump: audio sobre caso de fraude criminal está en manos del fiscal

El viernes por la noche se dio a conocer que una evidencia en el caso de fraude criminal del fiscal de Manhattan contra Donald Trump incluye una grabación secreta de 2016 entre el exmandatario y un testigo donde se les escucha hablar sobre un plan para comprar el silencio de la modelo porno Karen McDougal, informó ABC News.

De acuerdo con el medio citado, la grabación forma parte de un documento conocido como Formulario de Descubrimiento Automático que enumera el tipo de evidencia que los fiscales de Manhattan han acumulado durante su investigación de varios años.

Si bien el nombre del testigo no se dio a conocer en el formulario, se cree que se puede tratar del exabogado de Trump, Michael Cohen, quien en 2018 hizo mención sobre una grabación secreta, que también fue informada y escuchada por primera vez por ABC News.

En el audio se puede escuchar a Trump y a Cohen discutir el pago de $150,000 dólares a McDougal por los derechos de su historia sobre la aventura romántica que mantuvo por 10 meses con el exmandatario que fueron de 2006 a 2007 y que iba a ser ventilada por National Enquirer.

“No pague en efectivo… cheque”, dijo Trump una vez que se hizo pública la noticia dela grabación. Los representantes legales del también magnate refirieron que su cliente quería pagar con cheque para documentar correctamente el pago.

El 4 a de abril, Donald Trump se declaró inocente de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales que los fiscales han tachado de como un “plan” para aumentar sus posibilidades de elección en 2016 mediante el uso de pagos secretos a diferentes mujeres y así mostrar una imagen intachable.

Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado respecto a los audios, aunque se espera que no lo haga, ya que recientemente le indicaron que sí y qué no decir sobre las evidencias sobre este caso.

