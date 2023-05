Patricio O’Ward sufre aparatoso accidente “por ser demasiado decente” a seis vueltas del final en las 500 millas de Indianápolis

Patricio O’Ward buscaba este domingo darle la triple corona del automovilismo a México y a tan sólo seis vueltas del final, cuando marchaba en tercera posición, sufrió un accidente que lo hizo impactar contra un muro. Con las 500 millas de Indianápolis, la nación azteca hubiese logrado este hito al que se suman las 24 horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco.

O’Ward partió en la quinta posición, a diferencia del 2022, cuando salió séptimo y se quedó a nada de la gloria, llegando en segundo lugar. Un accidente entre Felix Rosenqvist y Kyle Kirkwood obligó a una bandera roja debido a un neumático que salió volando hacia las gradas, pero que no causó daños físicos a ningún fan.

Tras el reinicio de la carrera y con ocho vueltas por completar, el mexicano lideraba el circuito, pero sufría un fuerte incordio por parte de Marcus Ericsson y Josef Newgarden. El de Penske atacó por fuera y pudo hacerse con el control del liderato. Pato y su experiencia quisieron presionar a Ericsson para recuperar la posición, pero el sueco llevó al límite al mexicano y el piloto perdió el control, lo que ocasionó su colisión contra uno de los muros.

Después de este incidente, se produjo la segunda bandera roja de la carrera a cinco vueltas del final y gracias a un toque trasero de Scott McLaughlin a Simon Pagenaud, el cual también ocasionó su choque contra un muro y posterior impacto del sudamericano Agustín Canapino.

Pato O’Ward culpó a Marcus Ericsson: “Fui demasiado decente”

Tras el final de la carrera, el mexicano habló en exclusiva con la cadena NBC y responsabilizó al piloto sueco de su accidente al considerar que no le dio espacio. “Sí, creo que no fue muy bueno conmigo”, dijo. “Me siento mal con el equipo. Teníamos cuatro autos muy rápidos y quedaban unas cuantas vueltas. Yo iba por todo. Considero que fui demasiado decente. Yo le di espacio, pero él no me lo dio”, agregó. Hear from a frustrated @PatricioOWard following his late-race incident. #INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/gZEqaTliSN— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023

