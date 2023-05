Ucrania: Zelenski alaba a la defensa aérea tras ataque ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció a los miembros de la defensa aérea del país tras haber derribado, según cifras de las fuerzas ucranianas, 58 de los 59 drones iraníes lanzados por las fuerzas invasoras rusas en la última jornada. Los ataques dejaron dos muertos y tres heridos.

“Cada vez que derriban misiles y drones enemigos salvan vidas… ¡ustedes son nuestros héroes!”, dijo el mandatario la mañana del domingo, agradeciendo también el trabajo de los rescatistas y bomberos. Zelenski afirmó que “durante el ataque terrorista, el bombardeo más potente fue dirigido contra la región de Kiev. Así es como Rusia celebra el día de nuestra antigua Kiev”.

Más de 40 de los 59 drones lanzados por los rusos tenían como objetivos distintos puntos de la principal ciudad de Ucrania. Precisamente este domingo es un día en el que la capital conmemora su historia y antes de la guerra las autoridades organizaban conciertos y actos públicos. El más reciente ataque es el número 14 en lo que va de mayo contra la ciudad.

Today, 🇺🇦 went through one of the largest 🇷🇺 attacks by Shaheds. During this terrorist attack, the most powerful strike was aimed against the Kyiv region. This is how 🇷🇺 celebrates the day of our ancient Kyiv…

