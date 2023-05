Con todo y título André-Pierre Gignac se hará una limpia por todas las fallas en el partido contra Chivas

En medio de los festejos por la obtención de un título que le costó a Tigres sudor y sangre, André-Pierre Gignac lanzó una declaración que llamó la atención, debido a que se hizo la víctima de un posible embrujo y culpó a la mala suerte por todas las fallas que cometió en la final contra Chivas y otros partidos de Liguilla.

Afortunadamente para él, la mala suerte no se extendió a sus compañeros, quienes sí tuvieron la mira afinada lo necesario para darle la voltereta a un encuentro que parecía perdido, luego de ir abajo en el marcador 2-0 en el estadio de los rojiblancos y hacer la hombrada de igualar en tiempo reglamentario, forzar la prórroga y ganar en tiempo extra.

En entrevista para ESPN, el “Bomboro” habló sobre el tema y sus fallas: “A veces entra, no sé lo que me hicieron, creo que en México se hace lo del huevo, me voy a hacer una limpia, porque no puede ser. Hubo de todo, el palo, los arqueros, de todo. Lo bueno es que tengo compañeros que me respaldan y hoy ganamos este partido muy difícil, hicieron una temporada increíble, esto es Tigres, somos campeones”, comentó.

Vale recordar que Gignac sólo anotó dos goles en los seis partidos que Tigres disputó en la Liguilla del Torneo Clausura 2023, aunque oportunidades tuvo muchas más, pero erró de frente al marco. Uno de ellos fue en la final; sin embargo, fue por la vía de penal; el otro fue en cuartos de final contra Toluca.

Finalmente, el artillero hizo un recuento de lo que vivió Tigres en el torneo, en el que recordó que tuvieron momentos duros, en los que, a pesar de que consideró que estaban jugando bien, no obtenían los resultados deseados, algo que los llevó a cambiar de entrenador un par de ocasiones, hasta que llegó Siboldi, con quien cerraron de la mejor manera el torneo.

“Si, no sólo la liguilla, el torneo, empezamos bien con el seleccionador de México. Jugábamos increíble y no nos salían algunas cosas, después las situaciones cambiaron, pero antes hubo cambio dos veces de DT. Por eso, esta es la victoria de Chima Ruiz, de Robert Dante Siboldi, qué tamaños de Siboldi para estar aquí, es un homenaje para todos los que pasaron momentos difíciles, Chima, Jr, Ayala, ellos aman a Tigres, a esta institución, están hechos para sufrir y aún así conseguimos la octava”, concluyó el goleador.

Luego del triunfo en la final contra Chivas, Gignac levantó su quinto título de liga con Tigres.

