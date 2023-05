Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de mayo de 2023

Piscis

Cuídate de pérdidas materiales. No dañes a quien te busca, quiere y esta siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti. Si ya tienes una relación bájale dos rayitas a tu nivel de calzón flojo porque te vas a meter en problemas gruesos con tu pareja, no es correcto darles caldo de calzón a tus admiradores y admirados por las redes sociales ni por el mentado whpp, aprende a respetar y hacer eso que no te gustaría que te hicieran. Terminarás este mes de mayo arto de todo, despójate de todo eso y tomate un par de días para relajarte y disfrutar, comer rico y convivir con seres queridos, eso te ayudará mucho a cargarte las pilas. Ponte bien buzo o buza en tu jale que te van a llegar propuestas sexuales indecorosas, te la van a querers dejar caers bien feo. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Cuídate de ex parejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar.

Acuario

Aléjate de personas chismosas porque te van a meter en problemas con tu pareja en caso de tener. No esperes ya más de esa persona a la que tanto le has mendigado cariño y amor, no le importas y solo te ha utilizado este tiempo, aprende a valorarte y quererte y sobre todo a darte cuenta que no necesitas de nadie para poder conseguir tu felicidad. A la chin$gada recuerdos de ex parejas o personas que solo te dañan al recordarlas, no necesitas de nadie para respirar así que deja de actuar como si dependieras de esas personas. Cambios en tu trabajo, y subirás un poco de peso en estos días, no lo permitas y dale duro al gym antes de que sea demasiado tarde, debes aprender a tolerar más a las personas eso ayudará un mucho a dar una buena imagen de ti, exploraras nuevas áreas en tu vida sexual modo activa! Deja de preocuparte por cosas sin sentido, la vida es ahora, aprende a disfrutarla y a vivirla le pese a quien le pese. Caída y partida de madre, una reunión con amistades, chismes se presentarán esta semana.

Capricornio

Un viaje en próximos meses y una noticia que te va hacer el día. No confundas lo que estas sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tu quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro. Aguas con dolores en pies y riñones, necesitas tomar más agua. Una boda o fiesta o evento de blanco se visualiza en tu escenario. Cuídate de gastritis o colitis, se te está haciendo bolas el engrudo, necesitas ejercitarte más. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. Ten cuidado lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad. No trates de aparentar alguien que no eres para agradar a los demás. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Ten cuidado de 2 amistades, te tienen mucha envidia y están actuando a tus espaldas e independientemente para perjudicarte mediante chismes. Si tienes pareja ten cuidado con escenas de celos, que no te busque y esté encima de ti no significa que no te quiera o valore.

Sagitario

Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tú tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte pero cuida tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos. Vienen días de reflexión muy intensos en los cuales habrá muchas dudas sobre lo que estás haciendo, al final si te equivocas aprenderás una gran lección ancina que no te preocupes por lo que vaya o pueda pasar. Si ya tienes una relación todo pinta para que los problemas que se han presentado se resuelvan de la mejor manera y con una buena gratinada de mollete. Vienen oportunidades laborales muy buenas u ofrecimientos y quizás fuera de la ciudad. Un amor está entrando en tu casilla, la vida comenzará a devolverte lo que te debía y pagará con creces, empezará a desarrollarse un amor en ti por una persona a quien estas por conocer o ya conociste, no tengas miedo de dar ese paso y aprende aceptar a esa persona como es.

Escorpión

No tomes en cuenta criticas de personas que nunca te han tolerado porque solo buscarán dañarte o hacerte sentir mal, recuerda que tu no estás para estar soportando insultos ni tonterías de ese tipo de personas. Vienen cambios en tu trabajo, bajará un poco el estrés, te espera una semana muy intensa acompañado de la persona amada, aprende a querer sin medida, pero nunca más de lo que te quieren pues al final puedes ser que seas quien más sufre. Una vela roja podría revivir la llama del amor en tu matrimonio siempre y cuando visualices lo que deseas con tu pareja. Cuídate de dolores en el estomago y de andar de lengua suelta porque tus amigos y amigas son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado. Aprende a no volver a ser en las mismas situaciones ni tropezar con la misma piedra pues sueles encariñarte demasiado. Problemas renales y dolores de espalda en puerta. Que te valga madres los comentarios de amistades o gente pen%deja que no te mantiene, recuerda que quienes de verdad te quieran y valoren lejos de repecharte o juzgarte te darán un consejo.

Libra

La vida te ha jodido en los últimos meses y no has logrado ser feliz del todo, debes aprender que no existe la felicidad absoluta y darte cuenta que en tus manos esta buscarla y trabajar en ella. Se visualiza una enfermedad en puerta, pero nada de gravedad. Arreglarás papelería, un familiar se pondrá en contacto con tu familia, los pondrá de muy buen humor. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar. Debes aprender atender más tus prioridades antes de querer de resolverle la vida a todo el mundo, tu carácter será tu peor enemigo pues perderás a una gran amistad que tienes desde hace algunos años. Próximamente tendrás noticias de una persona que te anda tirando los perros y le importas mucho tanto sentimentalmente como profesionalmente. Ve la vida de distinta manera y deja de reprocharte errores del pasado, no te martirices por lo que ya fue y ya se llevó la chin%gada, piensa positivamente y abre las puertas a lo que la vida está por ofrecerte. Un viaje se aproxima te la pasarás de lo mejor. Te vas enterar de un embarazo de familiar o amiga. Viaje en puerta prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, posibilidades de gratinar el mollete y pasártela hiper-mega bien.

Virgo

Tendrás necesidad de iniciar una relación pero tendrás mucho miedo de hacerlo. Tu fortaleza y constancia no te permiten caer, has dado todo y siempre buscado la manera de ser feliz, eres bueno para lograr tus metas y sueños, sueles en algunas ocasiones dejarte caer para que te levantes, pero también has aprendido a levantarte bajo tu propio esfuerzo, sabes querer como ningún otro signo, pero también has aprendido a olvidar y dejar atrás a quienes te han shingado tu existencia, en eso si eres muy perris. Ya déjate de tonterías y no le huevonees tanto, ponte las pilas para cumplir tus metas y propósitos pues estas en el mejor tiempo para lograrlo, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje con amistades o pareja en caso de tener, tendrán que dejar muchas cosas en claro para evitar conflictos o problemas. Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque en un futuro regresarán a ti y tendrás que tragártelas cada uno de ellas, así que asegúrate que sean buenas.

Leo

Cuídate mucho de infecciones respiratorias y dolores estomacales, no comas tanto en la calle que te está afectando la flora intestinal. El mes de junio se muestra excelente para iniciar negocio, si no sabes qué decisión tomar en algún asunto, piénsalo, medítalo y si es necesario platícalo con tu familia o amigos, y al final toma la decisión que consideres adecuada, pero que sea tu decisión. Bájale a la tragazón y ya ponte las pilas de una buena vez. Reunión familiar o con amigos con alcohol en los próximos días. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada para evitar problemas en corto plazo. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación con como eras antes, has madurado un shingo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. Déjate de tonterías y atiende ya tu cuerpo criminal que muy descuidado lo has tenido, necesitas ponerte las pilas y darle duro al ejercicio y la dieta para poder estar en forma, no exijas más de lo que puedes ofrecer y mantén los pies en la tierra.

Cancer

No pongas piedras en el camino de las demás personas y nadie las pondrá en el tuyo. Bájale de blanquillos y ponte las pilas de una buena vez, deja de exigir a los demás y mejor exígete a ti mismo y misma. Si no tienes una relación posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas sexo con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den pa el gasto que te valga madre sus comentarios, tu dale que la put$eria es gratuita. La vida es corta no mal gastes tu tiempo en mendigar cariño o amistad en gente que solo te busca cuando te necesita, se mas duro o dura contigo mismo y con los demás, recuerda que el vivo llega hasta que el pende… quiere. Recuerda que no hay mejor venganza que la indiferencia, no te claves en esos problemas y actúa como si te valiera aunque por dentro te esté llevando la gestora de tus días. Cambios en tu trabajo y manera de tratar a las personas, ropa nueva, posibilidades de viajar y oportunidad de invertir en un negocio.

Géminis

Una amistas se acercará a ti porque necesitará un buen consejo, ayúdala y préstale uno de tus hombros necesita mucho de ti. No ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo, a veces funciona como escudo protector. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres, solo trata de mejorar tu versión. Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Problemas familiares en puerta por chismes y malos entendidos. Cuídate de tus enemigos pues planean un ataque para dejarte en mal ante varias personas, si sabes perdonar perdona y si no trabaja en eso, no guardes rencores del pasado sino jamás lograrás avanzar. En la medida que mandes a la chin$gada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones.

Tauro

Si ese amor te cambió por alguien mas no tienes porque seguir ahí esperando a que el amor vuelva a nacer, necesitas quererte y respetarte. Ten cuidado de los comentarios que haces de otras personas pues se puede correr el chisme y meterte en problemas al punto de que torteen el hocico. Deja de escribirle a quien no te responde. Si tienes una relación cuídala y no permitas que terceras personas se metan en ella. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo porque si lo haces serás una estupid@. Viene un viaje en puerta y pensamientos pesimistas durante la noche, no pienses tanto en lo que pudo ser y concéntrate en tu presente, el futuro no existe. Amores del pasado regresan pero te darás cuenta que has sabido sanar esas heridas, posibilidades de reencuentros y conocer nuevas personas, viene una relación muy bella entre junio y agosto, quizás sea la persona que has estado esperando. Termina este mes con toda la actitud, un baño de romero con verdolaga te ayudara a despojarte de todo esto que traes cargando y te da tanta pesadez.

Aries

No esperes nunca nada mas de nadie y que tu felicidad esté dirigida a tus sueños metas, te enfrentarás a graves problemas de los cuales lograrás salir con la victoria. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad. Aguas con los pensamientos pend%ejos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no le rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas. Aprende de cada uno de tus errores, no vuelvas a tropezar con la misma piedra o de lo contrario volveras a sufrir y a pasarla muy mal, vienen días llenos de amor y felicidad pero para ello deberás de poner mucha atención a todo cuanto te rodea. Cambios en tu manera de pensar y en tu manera d ever la vida pues por fin entenderás el porque con muchas personas no funcionó. Entras en tu ciclo muy perro, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu al redor. Te vienen tiempos bellos en caso de tener pareja, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado entraras en un transe muy perro en el cual la relación sexual se te va a dar.