Por qué las dietas veganas pueden reducir tu colesterol

Unas 86 millones de personas en los EE. UU. tienen niveles elevados de colesterol, lo que representa el riesgo de sufrir complicaciones graves, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

El colesterol alto se puede tratar con algunos cambios en el estilo de vida y ciertos medicamentos, pero una nueva investigación sugiere que una dieta vegana y una vegetariana pueden ayudar a reducir los niveles altos de colesterol.

Esa es la conclusión principal del análisis científico, que se publicó en el European Heart Journal. Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 30 estudios que analizaron el impacto de las dietas vegetarianas o veganas frente a una dieta carnívora sobre el colesterol en adultos.

Hallaron que los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL, o colesterol “malo”) disminuyeron un 10 % en las personas que seguían una dieta basada en plantas en comparación con las personas que comían carne, mientras que el colesterol total se redujo en un 7 %.

El estudio también encontró que una dieta basada en plantas se vinculó con una disminución del 14 % en la apolipoproteína B (apoB), una proteína que se encuentra en la sangre y mide la cantidad de cierto tipo de grasa y colesterol en el cuerpo.

La coautora del estudio Ruth Frikke-Schmidt, MD, Ph.D., directora adjunta del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad de Copenhague dice que las enfermedades cardiovasculares están aumentando en todo el mundo.

“La prevención oportuna de tener colesterol alto es primordial porque el colesterol alto es una causa directa de la enfermedad cardiovascular”, aseguró.

¿Por qué una dieta vegetariana o vegana podría reducir el colesterol?

Los investigadores explican que en un nivel básico, “las dietas basadas en plantas contienen menos colesterol”, dice la Dra. Frikke-Schmidt. “La grasa saturada es un factor importante que contribuye a aumentar el colesterol LDL, y la fuente principal son los productos de origen animal como la carne y la mantequilla”, dice Ali Haider, MD , cardiólogo intervencionista en NewYork-Presbyterian Queens. “Eliminar esa fuente dietética reducirá naturalmente el colesterol dietético”.

Pero es un poco más complicado que eso. “A menudo va más allá de eso”, dice Yu-Ming Ni, MD, cardiólogo del MemorialCare Heart and Vascular Institute en el Orange Coast Medical Center en Fountain Valley, California.

Las dietas que incluyen grasas animales no solo tienden a ser más ricas en grasas saturadas, sino que también pueden aumentar la inflamación corporal que puede contribuir a un colesterol más alto, dice. Las dietas basadas en plantas también pueden contribuir a un peso corporal más saludable, lo que también se ha relacionado con niveles más bajos de colesterol, dice.

Las dietas basadas en plantas también tienen un alto contenido de fibra, señala Jessica Cording, RD, autora de The Little Book of Game-Changers. “Una dieta basada en plantas incluye muchos vegetales, legumbres, granos integrales, nueces, semillas y frutas, y todos tienen mucha fibra”, dice ella. “Se ha demostrado que la fibra, específicamente la fibra soluble, reduce el colesterol LDL”.

Muchos alimentos que son ricos en fibra dietética también contienen esteroles vegetales, dice Scott Keatley, RD, copropietario de Keatley Medical Nutrition Therapy . “Estos son compuestos vegetales que son estructuralmente similares al colesterol y pueden ayudar a bloquear la absorción de colesterol en el intestino, lo que puede reducir aún más los niveles de colesterol LDL”, explica.

