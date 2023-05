Cómo las propiedades del cacao pueden ayudar a la memoria de los adultos mayores

Un nuevo estudio establece el papel fundamental de los flavanoles, nutrientes que se encuentran en ciertas frutas y verduras, para mitigar la pérdida de memoria relacionada con la edad.

La investigación muestra una correlación entre la ingesta de flavonoides y las puntuaciones en las pruebas de memoria entre los adultos mayores. Se observó una mejora notable en personas mayores de 60 años con dietas bajas en flavonoides, después de reponer estos componentes de la dieta.

Esto respalda la comprensión emergente de que los nutrientes específicos son vitales para mantener una salud óptima en el cerebro que envejece.

Un estudio a gran escala dirigido por investigadores de Columbia y Brigham and Women’s Hospital/Harvard es el primero en establecer que una dieta baja en flavanoles, nutrientes que se encuentran en ciertas frutas y verduras, provoca la pérdida de memoria relacionada con la edad.

El estudio encontró que la ingesta de flavonoides entre los adultos mayores sigue las puntuaciones de las pruebas diseñadas para detectar la pérdida de memoria debido al envejecimiento normal y que la reposición de estos componentes dietéticos bioactivos en adultos mayores de 60 años con deficiencia leve de flavonoides mejora el rendimiento en estas pruebas.

“La mejora entre los participantes del estudio con dietas bajas en flavonoides fue sustancial y plantea la posibilidad de usar dietas ricas en flavonoides o suplementos para mejorar la función cognitiva en adultos mayores”, dice Adam Brickman, PhD, profesor de neuropsicología en el Colegio de Médicos Vagelos de la Universidad de Columbia. and Surgeons y co-líder del estudio.

El hallazgo también respalda la idea emergente de que el cerebro que envejece requiere nutrientes específicos para una salud óptima, al igual que el cerebro en desarrollo requiere nutrientes específicos para un desarrollo adecuado.

“La identificación de nutrientes críticos para el desarrollo adecuado del sistema nervioso de un bebé fue un logro supremo de la ciencia de la nutrición del siglo XX”, dice el autor principal del estudio, Scott Small, MD, Profesor de Neurología Boris y Rose Katz en la Universidad de Columbia Vagelos . Colegio de Médicos y Cirujanos.

“En este siglo, a medida que vivimos más, las investigaciones comienzan a revelar que se necesitan diferentes nutrientes para fortalecer nuestras mentes que envejecen. Nuestro estudio, que se basa en biomarcadores del consumo de flavonoides, puede ser utilizado como modelo por otros investigadores para identificar nutrientes necesarios adicionales”.

Pérdida de memoria relacionada con la edad vinculada a cambios en el hipocampo

El estudio actual se basa en más de 15 años de investigación en el laboratorio de Small que relaciona la pérdida de memoria relacionada con la edad con cambios en la circunvolución dentada, un área específica dentro del hipocampo del cerebro, una región que es vital para aprender nuevos recuerdos, y muestra que los flavanoles mejoran la función en esta región del cerebro.

Investigaciones adicionales, en ratones, encontraron que los flavanoles, particularmente una sustancia bioactiva en los flavanoles llamada epicatequina, mejoraban la memoria al aumentar el crecimiento de las neuronas y los vasos sanguíneos y en el hipocampo.

A continuación, el equipo de Small probó suplementos de flavanoles en personas. Un pequeño estudio confirmó que la circunvolución dentada está relacionada con el envejecimiento cognitivo. Un segundo ensayo más grande mostró que los flavanoles mejoraron la memoria al actuar selectivamente en esta región del cerebro y tuvieron el mayor impacto en aquellos que comenzaron con una dieta de mala calidad.

En el nuevo estudio, el equipo de Columbia colaboró ​​con investigadores del Brigham and Women’s Hospital para estudiar los efectos de los flavanoles y las multivitaminas en COSMOS (Coa Supplements and Multivitamin Outcomes Study).

El estudio actual, COSMOS-Web, fue diseñado para probar el impacto de los flavanoles en un grupo mucho más grande y explorar si la deficiencia de flavonoides impulsa el envejecimiento cognitivo en esta área del cerebro.

Más de 3500 adultos mayores sanos fueron asignados al azar para recibir un suplemento diario de flavanol (en forma de píldora) o una píldora de placebo durante tres años. El suplemento activo contenía 500 mg de flavanoles, incluidos 80 mg de epicatequinas, una cantidad que se recomienda que los adultos obtengan de los alimentos.

Al comienzo del estudio, todos los participantes completaron una encuesta que evaluó la calidad de su dieta, incluidos los alimentos que se sabe que tienen un alto contenido de flavanoles.

Luego, los participantes realizaron una serie de actividades basadas en la web en sus propios hogares, diseñadas y validadas por Brickman, para evaluar los tipos de memoria a corto plazo gobernados por el hipocampo.

Las pruebas se repitieron después de los años uno, dos y tres. La mayoría de los participantes se identificaron como no hispanos y blancos.

“Todavía no podemos concluir definitivamente que la baja ingesta dietética de flavanoles por sí solo cause un rendimiento deficiente de la memoria, porque no realizamos el experimento opuesto: agotar el flavanol en personas que no tienen deficiencia”, dice Small, y agrega que tal experimento podría considerarse poco ético.

El próximo paso necesario para confirmar el efecto de los flavanoles en el cerebro, dice Small, es un ensayo clínico para restaurar los niveles de flavanoles en adultos con deficiencia severa de flavanoles.

“Se cree que la disminución de la memoria relacionada con la edad ocurre tarde o temprano en casi todas las personas, aunque existe una gran variabilidad”, dice Small. “Si parte de esta variación se debe en parte a las diferencias en el consumo dietético de flavanoles, entonces veríamos una mejora aún más dramática en la memoria en las personas que reponen los flavanoles dietéticos cuando tienen entre 40 y 50 años”.

