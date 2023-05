Fanático avisa a la hija que no asistirá a su ceremonia de graduación por ir a alentar a la Roma en la final de la Europa League

El fútbol no para de dejarnos anécdotas interesantes, tal es el caso de una joven italiana estudiante de biología que acusó a su padre de no quererla acompañar a su acto de grado por apoyar a la Roma en la final de la Europa League.

Y es que al parecer el señor de 60 años consiguió boletos para la Gran Final de la Europa League entre Roma y Sevilla en Budapest, razón por la cual le comunicó a la hija que no asistiría a su acto de graduación como Bióloga.

“El próximo 31 de mayo me graduó en Biología y mi padre me ha dicho que no asistirá a mi ceremonia porque ha conseguido unos boletos para ir con sus amigos a la final de la Europa League en Budapest, esto es algo que me tiene enferma“, dijo la joven desolada en una entrevista para la Rai.

La Roma de Mourinho buscará un nuevo título internacional de la mano del portugués, pero al frente tendrá al Sevilla, un equipo que vive un permanente idilio con esta competición, y al parecer es un partido que nadie se querrá perder.

Por ahora el señor de 60 años está firme en su posición y no se ha dado a conocer lo contrario, solo el fútbol establece las prioridades de los fanáticos y en este caso no ha sido la excepción.

