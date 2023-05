Nahuel Guzmán fue captado en video gritándole a un par de reporteras tras conseguir el título de la Liga MX

Continúan surgiendo imágenes de la celebración de Tigres de la UANL y su consagración en la Liga MX tras vencer a las Chivas de Guadalajara. El conjunto felino se coronó contra todo pronóstico. Pero en medio de la euforia por la celebración del trofeo, Nahuel Guzmán tuvo un reprochable gesto contra un par de reporteras que le pidieron una entrevista.

El “Patón” Guzmán es uno de los jugadores más polémicos del fútbol mexicano. Luego de que se desarrollara la final en el Estadio Akron, el guardameta argentino fue captado en video negando una entrevista a un par de trabajadoras de medios. Sin embargo, lo que ha generado críticas ha sido la forma en la que Nahuel se refirió a las trabajadoras.

A través de las redes sociales circula un video en el que el guardameta de Tigres de la UANL le alza la voz y se molesta con una trabajadora de La Jugada. El video carece de contexto que explique la escena, pero una de las afectadas se refirió a este hecho.

Esto lo grabé ayer en la cancha del Akron, iba pasando justo por ahí, no se que haya pasado exactamente, pero la forma de que Nahuel empezó a gritarle a esta chava estuvo feo…



La versión de una de las personas involucradas en el percance con Guzmán

Las redes sociales fueron el medio mediante el cual se intentó clarificar lo ocurrido. Karina Herrera, una de las personas involucradas en el percance, describió qué sucedió con Nahuel Guzmán luego del partido contra las Chivas de Guadalajara.

“Me acerco a Nahuel y yo con toda la educación y amabilidad le pregunto: ¿Nahuel, nos podrías acompañar un momento para platicar con mis compañeros y darnos tus impresiones del título? acto seguido me gritó cualquier cantidad de tonterías cosa que me sorprendió, incluso le pedí que bajara la voz, estaba conmigo mi compañera Monica de la Torre a quien también le gritó sin motivo alguno”, explicó Herrera.

Una de las posibles razones de la reacción de Guzmán puede estar relacionada a la afinidad de Herrera por las Chivas de Guadalajara, así lo tiene en su perfil en redes sociales y también lo dejó entrever en su comunicado.

“Aquí no se trata de colores o si le vas a uno u otro equipo, aquí se trata de educación, nada le costaba al jugador decirme: te agradezco mucho, no puedo o no quiero, y listo, ¿no? (…) Felicidades Nahuel, disfruta tu título, pero recuerda que también en tu casa hay mujeres, dudo que quieras que pasen lo que yo pasé recibiendo tus gritos enfrente de todos”, concluyó. Sólo una vez lo voy a contar, y por favor, guárdense sus insultos, aquí no se trata de colores o equipos, se trata de EDUCACIÓN.

Esto fue lo qué pasó con @PatonGuzman pic.twitter.com/Qt4PXcuX75— Karina Herrera 🍎 (@chapis_herrera) May 30, 2023

