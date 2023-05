Luis Quiñones se burló de la afición de Chivas: los mandó a dormir y les dijo llorones

La final de la Liga MX sigue dando de qué hablar. Tres días después de que se jugó, los videos de sus protagonistas y las reacciones continúan viralizándose en redes sociales y en esta ocasión sucedió con un pequeño clip de Luis Quiñones, que trascendió por su polémica forma de celebrar el triunfo de Tigres, que caló en el fondo del corazón de los Chivahermanos.

Por si no hubiera sido suficiente para destrozar el espíritu de los aficionados a Chivas la derrota, la manera en que se dio tras perder una ventaja de 2-0 y caer 2-3 en tiempo extra, Quiñones aún le puso limón a la herida, ya que luego del silbatazo final, una vez que Tigres ya era oficialmente el campeón del Torneo Clausura 2023, el delantero corrió a una esquina del campo y se acercó a una sección de la tribuna donde se encontraban algunos aficionados de los felinos para arrojarles su camiseta a modo de recuerdo, pero el otro sector del público, el rojiblanco, no reaccionó de la misma manera y le propinó diversos insultos, a lo que él reaccionó dedicándoles unas señas.

Luego de que lanzó su jersey a los aficionados del club regiomontano, el jugador colombiano ya iba de regreso a celebrar al centro del campo con sus compañeros, pero la rechifla y los insultos seguían, por lo que durante su camino, el atacante hizo un corte de manga dedicado a esos aficionados, seguido de un gesto juntando sus palmas a la altura del cuello y recostando su cabeza, luego cerró su actuación de mímica simulando limpiarse unas lágrimas de las mejillas con los puños.

El mensaje fue claro: les dedicó una mentada a los Chivahermanos, les sugirió que se fueran a dormir y luego les dijo llorones.

¡Se acabó el juego en Guadalajara!



Esto hizo Quiñones al finalizar el partido!



✅ Regala su playera a afición de Tigres

❌ Se burla de la afición de Chivas pic.twitter.com/HXT718LUc3 — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) May 29, 2023

Como era de esperarse, la reacción de Quiñones dividió opiniones, por un lado, la de aficionados que lo justificaron y decían que fue una reacción natural.

“El que se lleva se aguanta, seguramente no le decían que jugó muy bien ni felicitaciones”, teorizó un seguidor que comentó sobre la publicación del video.

“La grada de Chivas no le dijo cosas lindas, así es el fútbol. Ya basta de sensibilidades. Bien hecho”, complementó otro. “Les toca aguantar… Lo mismo hicieron los jugadores de chivas con la afición de América”, aseguró uno más

Por otro lado, los seguidores de Chivas pedían que se le multara, debido a su comportamiento poco ético.

“Esto se debe multar. No es el único de Tigres. Como chiva sabemos perder, pero eso no es ético. Ojalá suceda algo”, pidió un Chivahermano. Me pregunto, ¿también lo multarán (está de moda) por hacer eso? O lo dejaran pasar… Todos coludos o todos rabones”, concluyó otro.

Hasta el momento no se sabe nada sobre una posible multa y es probable que nada suceda, ya que no hay una denuncia oficial ni nada parecido, pero en próximos días podríamos saberlo.

Sigue leyendo:

· Tigres levanta el título de la Liga MX tras vencer a Chivas

· Peso Pluma se burla de Chivas por perder la final

· Fan del América celebra la derrota de las Chivas llorando de forma incontrolable