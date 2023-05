Primer contacto con inteligencia extraterrestre: investigadores simulan mensaje desde Marte

Bajo el objetivo de brindarnos una ventaja en caso de un posible contacto extraterrestre, un grupo de científicos del Instituto SETI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) ha creado una señal alienígena simulada para transmitirla desde una nave espacial en órbita alrededor de Marte hasta la Tierra para ver si somos capaces de descodificarla.

El mensaje codificado fue enviado el 24 de mayo a través de la sonda europea Trace Gas Orbiter Mars. Tan solo dieciséis minutos después, tres grandes radiotelescopios terrestres recibieron la señal, marcando el comienzo de un esfuerzo global para descifrar su enigmático contenido.

What would you say to an alien if you could talk to them?👽#ICYMI, last night @ESA_TGO simulated contact from extraterrestrials, for a global art project 'A Sign In Space'.

