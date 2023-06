Los mejores repelentes de insectos del 2023

CR pone a prueba lociones, aerosoles, toallitas y repelentes a base de plantas en personas reales usando mosquitos de verdad.

Para combatir a los molestos mosquitos que andan rondando, prevenir las picaduras con comezón y reducir el riesgo de enfermedades serias transmitidas por insectos como la enfermedad de Lyme y el virus del Nilo Occidental, necesitas un repelente de insectos que sea efectivo. Las pruebas de Consumer Reports, en las cuales los voluntarios valientemente introducen sus brazos en jaulas llenas de mosquitos, pueden ayudarte a encontrar uno que funcione.

Este año tenemos 53 repelentes en nuestras calificaciones y 22 recomendados, lo que te hace más fácil encontrar tu mejor opción para ganarle la batalla a los insectos. Pero no todos los repelentes de insectos son efectivos. Un factor de importancia significativa: el ingrediente activo del producto.

“Creemos que las diferentes fórmulas y la manera en que el ingrediente activo se incorpora en un repelente, pueden hacer una gran diferencia en la efectividad con la que el producto repele a los insectos”, dice Chris Regan, líder del proyecto de prueba de repelentes de insectos para CR. “Sin embargo, entre los productos que probamos, encontramos que el DEET, en niveles del 25% al 30%, brinda la protección más confiable contra los mosquitos y las garrapatas”.

Otros ingredientes activos en los productos que recomendamos, si prefieres no usar DEET, son la picaridina y el aceite de eucalipto de limón (más sobre estos a continuación).

Aquí hay 5 de nuestros repelentes mejor calificados, en orden alfabético. (Los miembros de Digital y All-Access tienen acceso a las calificaciones completas de CR sobre repelentes de insectos).

Cómo analizamos los repelentes de insectos

En nuestro laboratorio de pruebas de repelentes de insectos, empezamos por aplicar una dosis estándar de repelente sobre un área de piel determinada de los brazos de las personas que participan en nuestras pruebas. La dosis estándar se determina en base a la guía de recomendaciones sobre prueba de productos de la Agencia de Protección Ambiental.

Después de 30 minutos, estos voluntarios meten su brazo en las primeras 2 de las 4 jaulas con 200 mosquitos que están libres de enfermedades durante 5 minutos. Nuestros evaluadores observan detenidamente lo que sucede dentro de la jaula y cuentan cada vez que un mosquito se para en el brazo de una de las personas, y usa su probóscide (la parte larga de su boca) en un intento de sondear la piel para encontrar un vaso capilar o penetra el brazo del voluntario y comienza a alimentarse, los evaluadores concluyen esto cuando notan que el abdomen del insecto cambia de color gris a rojo o café.

Después de 5 minutos, los voluntarios retiran sus brazos de estas jaulas y repiten el mismo proceso colocando sus brazos dentro del segundo par de jaulas de mosquitos que también están libres de enfermedades, pero son de una especie diferente, durante otros 5 minutos. Después, los voluntarios caminan por alrededor de 10 minutos con el objetivo de estimular la sudoración e imitar una situación real en la que los consumidores hacen ejercicio mientras usan un repelente.

Media hora más tarde, este proceso se repite una vez, y después nuevamente repitiéndose cada hora hasta que un repelente falla la prueba, o hasta que hayan pasado 8 horas desde el momento en que se aplicó. Consideramos que el producto ha fallado cuando se confirman 2 picaduras de mosquitos en una sesión de 5 minutos dentro de la jaula, o si se confirma una picadura dentro de cada una de las dos sesiones consecutivas de 5 minutos.

Nuestras calificaciones se basan principalmente en cuánto tiempo un producto protegió a los voluntarios de prueba contra las 2 especies de mosquitos. Los repelentes que obtuvieron las calificaciones más altas protegieron a los voluntarios durante 7 horas o más; mientras que los que obtuvieron las calificaciones más bajas solo duraron 2 horas o menos.

Actualmente probamos repelentes solo contra mosquitos, pero en los últimos años hemos descubierto que los repelentes que funcionaban bien contra los mosquitos también funcionan bien contra las garrapatas. También analizamos si los repelentes dañan los materiales con los que pueden tener contacto, incluyendo el policarbonato de los lentes, cinturones de cuero, y telas como el algodón y el poliéster.

Ponemos a prueba los ingredientes activos

De los 22 repelentes de insectos que recomendamos, 14 contienen DEET como ingrediente activo. De ellos, 3 están elaborados con un 20% de picaridina, uno con un 10% de picaridina y 4 contienen un 30% de aceite de eucalipto de limón (conocido como OLE por sus siglas en inglés).

La mayoría de los productos a base de aceite vegetal que sometimos a prueba, incluyendo a varios que contienen aceite de citronela, aceite de menta, aceite de soya u otros, obtuvieron una efectividad deficiente.

El OLE, aunque se produce de forma natural en la planta de eucalipto de limón, no es un aceite esencial. Es refinado y concentrado (o en ocasiones se sintetiza químicamente) para su uso comercial en repelentes de insectos.

Nuestras pruebas sugieren que cuando se trata de efectividad, lo que más importa es el tipo y la concentración del ingrediente activo en el repelente.

Por ejemplo, todos los productos que hemos probado que contienen entre un 25% y un 30% de DEET obtuvieron una puntuación muy buena en nuestras calificaciones. Hay 2 de los repelentes que contienen 15% de DEET también obtuvieron un buen desempeño, aunque otros 2 con la misma concentración no obtuvieron calificaciones tan buenas.

En el caso de los productos que contienen DEET, un repelente efectivo puede venir en varias formas. Por ejemplo, nuestra lista de recomendaciones incluye 3 productos de toallitas. Una loción repelente no obtuvo una puntuación lo suficientemente alta como para ser incluida en nuestras recomendaciones, pero aun así su desempeño fue satisfactorio.

En general, aproximadamente 3 de cada 4 de los repelentes que contienen DEET que hemos probado se ganaron nuestra recomendación. Esto no nos sorprende, ya que el DEET tiene un historial largo de buena reputación por ser un repelente efectivo contra insectos e incluso a menudo se usa como el estándar contra el cual los científicos prueban la eficacia de otros tipos de repelentes.

El panorama se vuelve un poco más confuso cuando se trata de otros ingredientes activos. Hemos encontrado algunos aerosoles que contienen los ingredientes activos picaridina u OLE que funcionan bien y otros que no. Y en algunos casos, hemos descubierto que los productos que contienen un 20% de picaridina obtienen buenos resultados como aerosol, pero no en otra forma, como en toallitas o loción. “Como mínimo, estamos viendo que el OLE y la picaridina se quedan cortos en comparación al DEET”, dice Regan.

Si aún así prefieres evitar el DEET, tus mejores opciones son las que contengan un 20% de picaridina o un 30% de OLE. Es importante destacar que, en nuestras pruebas, todos los llamados repelentes naturales (productos cuyos ingredientes activos son aceites esenciales) obtuvieron calificaciones pésimas.

Ten en cuenta que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha realizado extensas investigaciones en relación a qué tan seguro es el DEET. Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, no debería ser dañino. Y de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), problemas poco comunes como sarpullido o irritación en la piel a causa del DEET generalmente surgen por el uso de una cantidad o una concentración muy alta. Por este motivo, Consumer Reports no prueba productos con más del 30% de DEET, y nuestras pruebas muestran que no es necesario exponerse a concentraciones más altas para obtener una protección de alto nivel.

Cómo aplicar correctamente el repelente de insectos

Para obtener los mejores resultados, sigue las instrucciones de la etiqueta y estos 5 consejos:

1. Aplica una capa ligera sobre toda la piel que está expuesta, pero evita los ojos y la boca, y úsalo con moderación alrededor de las orejas. También puedes rociar repelente por encima de tu ropa, pero no lo apliques debajo de esta.

2. Los adultos deben poner el repelente en sus manos para después aplicárselo a los niños. No rocíes repelente directamente en los niños, ni se lo apliques en las manos. Esto evitará que entre en contacto con sus ojos o su boca, también evita aplicárselo sobre alguna herida o piel irritada. (Los repelentes de insectos con DEET no deben usarse en niños menores de 2 meses).

3. No es necesario aplicar con frecuencia. Lávate las manos después de aplicarlo y enjuaga el repelente al final del día.

4. Nunca rocíes el repelente directamente sobre tu cara. Mejor rocía las palmas de tus manos y después aplica sobre tu rostro.

5. Cuando uses toallitas, asegúrate de usar las suficientes para cubrir toda la piel que está expuesta con el repelente. Debes ver un brillo ligero de humedad sobre tu piel después de pasar las toallitas y evita compartir la misma toallita con otra persona para obtener la mejor cobertura.

Lo que necesitas saber sobre los repelentes de insectos

En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, los expertos de Consumer Reports le dan al presentador Jack Rico valiosos consejos sobre cómo aprovechar al máximo el protector solar, la mejor luz natural para tomar fotografías, y qué repelente de insectos usar.

