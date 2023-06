Qué signos del zodiaco siempre asumen el papel de la víctima

¿Conoces a personas que cuando los problemas se dificultan o las cosas se ponen duras asumen el papel de víctimas? Como se dice popularmente, avientan la piedra y esconden la mano, pero con el agravante de creerse mártires, piensan que todos tienen la culpa de sus desgracias y buscan piedad. Resulta que el horóscopo tiene algo que ver en esta actitud.

De acuerdo con los astrólogos, hay signos del zodiaco que tienden a tomar el rol de víctimas en cualquier situación, sea familiar, amistad, el trabajo o en la escuela. Si has notado que algún conocido encaja con este perfil, quizá pertenezca a alguno de los siguientes signos.

Toma el papel de víctima cuando no recibe los elogios o reconocimiento que cree merecer. Cáncer se caracteriza por ayudar a los demás, pero cuanto más hace piensa que los demás son egoístas por no hacer lo mismo. Y es que no se da cuenta que la ayuda desinteresada regresa a él convertida en energía positiva, pero si emana negatividad, obtendrá lo mismo de vuelta.

Tiene estándares muy altos de sí mismo y aunque no sea su culpa si algo sale mal, tiende a responsabilizarse. Suele culpar al universo o al destino porque desde su perspectiva, no hay falla en sus planes; Virgo es un signo perfeccionista a quien le cuesta trabajo reconocer que todos cometen errores, por eso suele asumir el papel de víctima.

Si siente que se aprovechan de él guarda el sentimiento hasta que ya no puede más y se victimiza. Expondrá que no se siente valorado como lo merece y armará todo una escena diciendo todo lo que ha hecho por los demás. Lo hace porque quiere ganar reconocimiento y suplica por aprobación. Si quiere hacer algo desinteresado, solo hágalo sin recriminarlo.

Es un signo lleno de buenas intenciones, pero solo de ganas no se construyen los éxitos. Si algo sale mal, simplemente pensarán que el universo conspira en contra suya. Las cosas no salen como esperaban porque suelen ser crédulos y actuar sin pensar, lo más importante para superar su complejo de mártir es aceptar sus errores y aprender de ellos.

