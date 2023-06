Ricardo La Volpe levanta la mano para dirigir al América y recuerda sus buenos números en Coapa: “Sólo me ganó el Real Madrid”

Cada vez falta menos para que América arranque su pretemporada y todo parece indicar que lo harán sin el técnico que desean, ya que su fecha límite era el 5 de junio, y pretendían fichar antes de ese día a Javier Aguirre o Diego Alonso, pero los rumores indican que el primero tiene como prioridad mantenerse en España y con el segundo no hay avances, también se descartó hace pocas horas a Gerardo Martino y parece que la directiva no quiere a nadie por debajo de ese nivel, así que todo apunta a que habrá que esperar un poco más para que la novela azulcrema termine y tenga un final feliz para todos sus aficionados.

Mientras toda esta ola de especulaciones inunda el fútbol mexicano, en un medio deportivo Ricardo La Volpe, un DT muy conocido en Coapa levantó la mano para llamar la atención del equipo y, prácticamente, decir que aceptaría a ojos cerrados si le ofrecieran el timón.

En entrevista con el diario As, el “Bigotón” se expresó con nostalgia y emoción del equipo que dirigió en 1996 y en la campaña 2016-17 y le recordó a la directiva que tuvo muy buenos números para hacerse una mejor promoción.

“¡Cómo no lo voy a tomar (al América)! Es un equipo que en el primer campeonato que hice en 2016 terminé invicto, nadie me ganó en los 90 minutos, perdimos en los penales la Copa en semifinales y perdí la final con Tigres. No hubo equipo que me ganara en los 90 minutos, no me ganó ni el Atlético Nacional, el único equipo que me derrotó fue el Real Madrid”, rememoró.

Posteriormente, el entrenador que hizo campeón al Atlante en 1993 y que llevó a la Selección Mexicana a ganar la Copa Oro en el 2003, explicó que su salida de América se debió a que no reforzaron al equipo como él quería y que consideró injusto que al siguiente DT le hubieran conseguido 9 refuerzos, signo de que la plantilla no estaba rindiendo.

“Después había que reforzar al equipo, no se refuerza, tampoco me contratan y después ves que al siguiente técnico le traen nueve jugadores, por lo que, si traes nueve jugadores, entonces la culpa no era tanto del técnico”, acotó.

Finalmente, La Volpe aclaró que América no lo ha buscado y lo sabe con certeza, porque actualmente él es su propio representante, algo que ve como ventaja en la negociación.

“Sé que ahora es otra época, porque a mí siempre me ha buscado el dirigente, en el mismo América cuando me senté con Culebro, Romano y Peláez fui solo; ahora sin representante no tiene uno el verso que engaña a los dirigentes”, concluyó.

Cabe mencionar que Ricardo La Volpe suma 4 años sin dirigir a un equipo de primera división, ya que su última experiencia como DT fue en el Torneo Clausura 2019, en el que los Diablos Rojos se quedaron en la orilla y no clasificaron a los cuartos de final, ya que se ubicaron en la posición número 9 de la tabla general y sólo los 8 primeros obtuvieron el boleto a la Fiesta Grande.

