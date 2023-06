Sobrina de Trump y víctima de violación del expresidente, E. Jean Carroll, escriben novela romántica

Vaya sorpresa la que seguramente se llevó Donald Trump al enterarse de que su sobrina Mary Trump, quien alcanzó la fama por el lanzamiento de su libro ‘Too Much and Never Enough’, donde dejó al descubierto la vida el expresidente y su familia, y la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de haberla abusado sexualmente, trabajarán juntas en un nuevo libro, ¡y no sobre él!.

En entrevista con The New York Times, Mary indicó que la relación con Carroll, así como con Jennifer Taub quien también colaborará en la novela romántica, nació durante una plática vía Zoom durante la pandemia provocada por el COVID-19.

Las tres coincidieron que su talento las podría llevar a escribir algo más profundo y nació ‘The Italian Lesson’ que saldrá a la venta esta semana.

La novela sigue el viaje de una mujer estadounidense con un pasado secreto que busca reinventarse en la Toscana, donde abre un café y conocer a un apuesto dueño de un viñedo local.

Contrario a lo que muchos pueden llegar a creer, e incluso el mismo Donald Trump, Mary, E. Jean y Jennifer no tocarán en ningún momento la política estadounidense, mucho menos a personajes tan controvertidos con los que les ha tocado convivir.

Esta novela, que ha sido descrita por Mary Trump como una novela suave, cuenta con tintes eróticos, describió Carroll quien es ampliamente conocida por haber escrito por años textos que ofrecen consejos de pareja.

Con este lanzamiento, E. Jean Carroll vuelve a aparecer en los diarios estadounidenses a días de haber ganado una batalla legal a Donald Trump por abuso sexual, donde un jurado determinó que el exmandatario la abusó.

El panel, que estuvo conformado por seis hombres y tres mujeres, no solo halló que el aspirante a la Casa Blanca en 2024 abusó de la escritora en el vestidor de una tienda departamental de Manhattan en la década de los 90, sino que la difamó al llamarla mentirosa, por lo que tendrá que pagarle $5 millones de dólares en daños.

