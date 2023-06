Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de junio de 2023

Piscis

Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. No temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser. Nunca vuelvas a permitir que jueguen con tus sentimientos y tus cosas, es necesario que aprendas que cuando no te quieren es no, deja de exponerte mendigando atención y cario a quien prácticamente le vales. Hay cambios en tu maduración pues empezarás a despojarte de gente que solo te ha utilizado. Recuerda que nada es para siempre así que aprovecha a la gente que tienes contigo en estos momentos pues quizás el día de mañana ya sea tarde para eso. Un evento o fiesta se aproxima y la posibilidad de cambiarte de domicilio o de asistir a un evento social. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier tonto o tonta que se te ponga en frente.

Acuario

Tu sentido de humor va a traer mucho a esa persona que te interesa, trata de no ser tan dejada en los asuntos del corazón, no bajes tu nivel ni tu precio por nadie, hay posibilidad de iniciar negocio que tiene que ver con comercio y ventas. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio. Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días. Cuídate mucho de lo que dirás en este fin de semana pues ciertas palabras podrían dañar a personas que son muy importantes para ti. Un embarazo en la familia o persona cerca a ti se dejará ver en próximas fechas. Ten presente que las amistades en tu vida son exprés pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre. Días llenos de paz y felicidad se aproximan y la posibilidad de un viaje que has estado posponiendo. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso ya sea una relación o una amistad.

Capricornio

Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. Ten cuidado con hacer promesas que está complicado cumplir. Cuando andas de buenas sueles hacer promesas que al final nunca cumples. Aguas con un vecino o vecina te va traer en chismes. Días en los que reflexionarás mucho sobre ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida. Te vas enterar de una noticia muy perra que podría hacerte sentir mal e inclusive decepcionarte de muchas personas. Es importante que veas hacia dónde te diriges, sueles perder el rumbo de tu camino muy seguido. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. No te culpes de errores tontos que ya sucedieron, no siempre eres culpable de lo que sucede, aprende a lidiar con personas con ideas distintas a las tuyas.

Sagitario

Tus sueños son tuyos no de tu familia ni del vecino o vecina, cree en ti y ve tras ellos o de lo contrario al final no lograrás nada. Vas andar modo “quien me la hace me la paga” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Tu buen corazón algunas veces te hace cometer errores, te hace falta malicia y que se te quite la cara de tonto o tonta solo así no les será fácil jugarte el dedo en la boca. Cuídate mucho de comentarios negativos de otras personas, que no te afecten esas cuestiones, pon más atención a lo que sucede en ti y en tu alrededor que en lo que sucede con otras personas que no merecen ni un comino de tu atención. No busques la manera de impresionar a quien te gusta, no es necesario llegar a esos extremos, quien te quiera la va hacer si necesidad de que aparentes ser alguien que no eres.

Escorpión

Aléjate de personas que ya tienen una relación debes aprender que tu no naciste pa segundo plato, así que aprende a valorarte mucho más y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones y tus mendigos errores. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Chismes al por mayor por parte de unas amistades y posibilidad de un viaje que te dejara una gran experiencia. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo tonto y después ya no encuentras la salida.

Libra

Un familiar se va enfermar. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Cuida mucho de caer en la costumbre en caso de tener pareja. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de caricia. Es importante que tengas bien presente que nadie va meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la tostada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece next y busca alguien que se acople a tus necesidades. Enfermedad de un familiar podría presentarse. No te conformes con tan poco, quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales.

Virgo

Cuida mucho la parte sentimental, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Cada que algo pase por tu cabeza visualízalo muchas veces pues así sueles atraerlo hacia ti. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa que nunca logra sus planes. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por face o whatsapp, posibilidad de encamamiento. A la miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera. Te vas enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones.

Leo

Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas cuestiones que te ocurrieron en el pasado, ya no confias tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. No pierdas esa oportunidad. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. Ten cuidado en quien confías pues podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada pues en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti o dañarte la existencia. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. Muchas veces te dejas caer o vencer fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas arriesgar a que te dañen y al final ser quien más sufre. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de conseguir lo que se te de tu gana si así lo deseas, recuerda que personas envidiosas en cualquier esquina las vas encontrar.

Cancer

Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Se ven chismes en puerta y cambios de humor muy fuertes que dejarás mucho que desear con otras personas. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. No permitas que comentarios negativos te afecten, recuerda que si esas personas son culeis tú eres culeis y media. Ándate con cuidado pues una traición se aproxima y será muy dolorosa pues perderás a personas que considerabas muy importantes en tu vida. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad.

Géminis

No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá afectarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a quitar de tu camino esa gente indeseable. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Hay posibilidades de reencontrarte con una ex pareja te darás cuenta como la vida lo ha afectado, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido. Inicias una etapa muy fuerte en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y ha ser más hijo e hija de la tiznada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Ten presente que no siempre tendrás las mismas oportunidades, aprovecha lo que la vida te ofrece en estos momentos y no caigas en provocaciones tontas. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo.

Tauro

Vienen días en los que no querrás levantarte y comenzar tu día, no dependas de lo que hacen o dicen otras personas, tu felicidad deberá de radicar solo en ti y nadie más. Una situación se presentará en estos días y te ayudará mucho a comprender el por qué de muchas cosas. Cambios importantes podrían ayudarte a cambiar esos defectos que tanto te molestan. Convivencia familiar se aproxima y posibilidad de reencontrarte con una amistad que tienes mucho de no ver. Es probable que las cosas mejoren en cuestiones de autoestima y bipolaridad que te andas cargando, te desespera que las cosas no te salgan bien a la primera y eso se debe a que descuidas las cosas importantes por atender eso que no te dejan nada de por medio. Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Ten cuidado con la manera en que tratas a unas personas pues podrías meterte en problemas por andar de lengua suelta. Cuídate mucho de depresiones y tristezas pues estarán a la orden del día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado.

Aries

Personas que te traicionaron y te hicieron daño en tu pasado se retiran de tu vida y sufrirán las consecuencias de sus actos pues el karma los está por alcanzar. La fuerza de voluntad que te cargas no compite con la de nadie, tienes el poder de lograr lo que te propongas sin embargo has sufrido tanto en tu pasado que algunas veces sientes que ya no puedes continuar. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te gusta o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas. No intentes cobrar venganza por tu propia mano, deja que la vida se haga cargo de tus enemigos y de quienes te hicieron daño. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación. No tropieces con la misma piedra o te podrías lamentar aún más que en el pasado. Retorna tu pasado y un amor con el cual en el pasado no se concretó nada por terceras personas regresa y hay muchas posibilidades que esta ocasión todo se de de la mejor manera.