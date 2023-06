Los mejores protectores solares faciales

Probamos productos diseñados para el rostro y encontramos algunos que funcionaban mejor que otros

Necesitas al menos una cucharadita de crema solar para cubrirte la cara, el cuello y las orejas.

By Sally Wadyka

El rostro es la única parte del cuerpo que está expuesta a los rayos UV durante todo el año, por lo que es fundamental utilizar protección solar a diario. Pero a pesar de todos los comerciales, en realidad no necesitas un protector solar especial para la cara.

“No hay diferencia en la calidad de la protección en comparación con un protector solar corporal”, dice Joshua Zeichner, MD, un profesor asociado de dermatología en el Hospital Mount Sinai en la ciudad de New York. Los protectores solares faciales y las cremas hidratantes con protección solar utilizan los mismos ingredientes que filtran los rayos UV que los protectores solares corporales. Puedes usar un producto corporal en tu cara. Muchos son ligeros y se absorben rápidamente.

Ninguna de las cremas solares faciales de nuestras pruebas obtuvo una puntuación tan alta como las mejores cremas corporales, y solo se recomienda una.

Aun así, algunas ofrecen una protección adecuada. Y es posible que deseas utilizar un protector solar diseñado para el rostro, ya que estos productos están formulados para adaptarse a las necesidades de los distintos tipos de piel.

Los mejores protectores solares para tu tipo de piel

Para cutis graso o propenso al acné: Elige un producto sin aceite, como Neutrogena Sport Face Oil-Free Lotion SPF 70+, lo que debería contribuir menos a la aparición de granos o espinillas. Y los protectores solares sin aceite suelen ser más ligeros que otros, por lo que puedes usarlos debajo del maquillaje sin sensación de grasa.

Neutrogena Sport Face Oil-Free Lotion SPF 70+

Si tienes la piel seca: te conviene un producto con ingredientes hidratantes, como Black Girl Sunscreen Make It Matte Gel SPF 45 con manteca de karité [shea] y aceite de coco.

Black Girl Sunscreen Make It Matte Gel SPF 45

Si tienes la piel sensible: Los protectores solares faciales no suelen tener fragancia o solo tienen un ligero aroma, porque las fragancias son la mayor causa de la irritación de la piel, eso es mejor. Las fórmulas faciales con ceramidas, ácido hialurónico o avena coloidal ayudan a hidratar y calmar el cutis. Las pieles sensibles tienen menos probabilidades de reaccionar a los principios activos minerales (dióxido de titanio y óxido de zinc). Sin embargo, al igual que ocurrió con los protectores solares corporales, los protectores solares faciales minerales no obtuvieron una buena puntuación en nuestras pruebas. Aveeno Positively Mineral Sensitive Skin Face Lotion SPF 50 es el protector solar facial mineral que, según nuestros evaluadores, proporciona una protección adecuada.

Aveeno Positively Mineral Sensitive Skin Face Lotion SPF 50

¿Qué tal el maquillaje con SPF?

“Una base de maquillaje con SPF 30 te daría la protección adecuada si usaras suficiente cantidad”, dice Zeichner. Sin embargo, si te aplicas la cantidad adecuada, aproximadamente un tercio de cucharada solo para la cara, te verías embadurnado. En lugar de eso, ponte esa cantidad de protector solar en la cara, deja que se seque varios minutos y luego aplicas el maquillaje. Piensa en el SPF que contiene como una pequeña protección extra.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de julio de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.