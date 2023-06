Niño latino gana cinco becas para estudiar ingeniería biomédica en USC

Con pocas horas de diferencia, David Ceballos se graduó de la secundaria Don Bosco Tech en la ciudad de Rosemead del condado de Los Ángeles con las mejores calificaciones de su generación, y también de un programa en línea de matemáticas de la Universidad de Stanford.

“Me gradué el sábado de Don Bosco Tech, y el domingo viajamos a San Francisco para mi graduación en Stanford”, dice David, quien confesó estar muy orgulloso de sí mismo al graduarse de la secundaria y ganar cinco becas que le permitirán no tener que pagar la colegiatura en la Universidad del Sur de California (USC), a donde ha sido aceptado para estudiar la carrera de ingeniero bioquímico.

“Quiero trabajar diseñando equipo médico y tecnología para la salud que ayuden a la gente”, dice en una entrevista con La Opinión.

A sus 17 años, David es un niño tan dedicado que incluso terminó la secundaria con una gran cantidad de reconocimientos.

David Ceballos es becado por Amazon para ir a la universidad. (Cortesía)

Fue seleccionado como el Amazon Future Engineer 2023 (en español Ingeniero Futuro de Amazon 2023) que le valió obtener una beca por $40,000 y una pasantía de verano en amazon.com

En marzo fue reconocido como el Edison Scholar 2023, lo que le significó ganar una beca por $50,000 y la oportunidad de una pasantía en la compañía Edison International/Southern California Edison.

Completó además el programa de becarios de verano de la organización no lucrativa Lundquist Institute for Biomedical Innovation con una pasantía en codificación con SoZango Solutions/Flex Together, una comunidad de salud en línea.

En su tiempo libre es tutor de matemáticas y física en su escuela y en la biblioteca local; y es miembro del Key Club y la National Honor Society en su escuela.

La clave para tener éxito escolar, dice David, es el trabajo duro.

“Después de la escuela, dedico al día entre dos o tres horas para hacer tareas y estudiar para los exámenes. Me aseguro de hacer todo lo que me piden”, dice.

Y revela que definitivamente la persona que más lo ha influido en su vida ha sido su padre Eric, ya que lo motiva mucho a trabajar duro.

Agrega que también su escuela hizo una diferencia en su decisión de estudiar para ingeniero.

Durante más de 65 años, Bosco Tech ha producido ingenieros, científicos, abogados, empresarios y líderes en todos los sectores de la industria.

De acuerdo a su sitio web, jóvenes de todos los orígenes religiosos, étnicos y socioeconómicos dejan la secundaria preparados para ser aprendices de por vida, con las herramientas para tener éxito en la universidad y más allá.

David Ceballos recibe una beca por $50,000 de la compañía Edison. (Cortesía)

La recomendación de David a otros niños que están estudiando la secundaria, es que traten lo mejor que puedan para lograr lo que quieren.

“Usen sus metas como una motivación para alcanzarlas”, les aconseja.

David comenzará clases en USC en agosto; y sus padres no podían estar más felices por sus logros.

“Estamos muy orgullosos por todo el trabajo duro que ha hecho nuestro hijo; y nosotros y mi mamá estamos muy agradecidos por todas las oportunidades”, dice Belinda Ceballos, madre de David.

“David es un niño muy generoso, siempre piensa en otros; y el estudio se le ha dado fácil. Desde niño, en todas las pruebas que le hicieron, salía con un coeficiente intelectual muy alto. Por eso desde el grado 7, fue aceptado para estudiar matemáticas en línea en la Universidad de Stanford donde solo aceptan gente que va muy avanzada”.

Las becas que David se ganó para ir a la universidad, son de Edison, Amazon, Microsoft, Lundquist y la beca al mérito de USC.

“Todas estas becas son renovables cada año de acuerdo a su desempeño, lo cual es un gran alivio económico para nosotros. Yo soy enfermera de medio tiempo, y mi esposo es técnico en teléfonos”.

Ambos padres son segunda generación mexicoamericanos, y David es el único hijo de la pareja.

David Ceballos quiere ser ingeniero biomédico por USC. (Cortesía)

Belinda platica que David tiene una excelente relación con su papá. “Cuando mi esposo no está trabajando, siempre lo verán con su hijo. Es su vida. Yo por mi parte, nunca le quise poner presión, solo le pedía que hiciera lo mejor, y le decía que su único trabajo era ser estudiante, pero también siempre hemos querido que disfrute el ser niño. Le gusta mucho ir a Disneyland y a los Universal Studios; y lo llevamos cada vez que podemos”.

Y esta madre comparte que la escuela Don Bosco Tech le enseñó a su hijo a ver otras perspectivas y abrir su mente a muchas oportunidades.

“Es una escuela chiquita, católica, de solo niños, donde los dirigen y les enseña a regresar a su comunidad y muy buenos valores sobre para que aprendan a respetar a la gente”.

Así que – dice – que no pueden pedir más porque su hijo está feliz con sus logros.

“Estamos muy agradecidos con la escuela porque preparó a nuestro hijo para la universidad, y le enseñó dirección y disciplina”.

David revela entusiasmado que después de la graduación, recibirá como premio a su esfuerzo, un viaje a Walt Disney Florida al que irá junto con sus padres.