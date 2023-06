Se reconectan padres encarcelados con los hijos a través de la lectura

Carlos Parra se encuentra en el umbral de la libertad. Ha pasado tres años en prisión por un homicidio involuntario y lo que más anhela es volver a estrechar en sus brazos a su hijo Nathan.

“En mi celda, lo extraño mucho”, narra Carlos, de 26 años, descendiente de abuelos cubanos y madre mexicana de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Carlos Parra y 13 reos más de la Cárcel Central de Hombres y del Centro Correccional de las Torres Gemelas recientemente fueron parte de la lectura de libros antes del Día del Padre, como regalo para sus hijos.

Leyeron de manera individual “Besos del Sol, Abrazos de Luna”, un libro escrito por Susan Schackfer e ilustrado por Courtenay Fletcher. Es una versión bilingüe español-inglés de Sun Kisses, Moon Hughs, una historia con un mensaje simple, pero poderoso: el amor dura para siempre.

Mientras ellos leían, voluntarias de Gordon Philantropies, una fundación privada grababan en audio las lecturas que serían enviados a sus familias e hijos, antes del tercer domingo de junio, fecha en que se celebra a los padres en Estados Unidos.

Agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles y personal de Gordon Philantrophies con los libros que los reos leen para sus hijos.

Esta actividad es parte del programa Encarcelamiento Basado en la Educación (Education Based Incarceration/EBI) que comenzó desde 2002 y que está diseñada por el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles para inspirar a los niños a leer con más frecuencia, mientras que a los padres les brinda confianza extra para leer un libro a sus hijos y tener una conexión con ellos en una carta.

De acuerdo con la Federación Americana de Maestros (AFT), se estima que 2.7 millones de niños tienen a una madre o a un padre biológico en la cárcel a nivel local, estatal o federal.

“Nosotros en Gordon Philanthropies continuamos apoyando a los hijos de padres encarcelados proporcionándoles ocho libros nuevos de su elección y gratuitos cada cuatro meses”, dijo Silvia Beanes, directora de Gordon Philanthropies.

“Este es el único programa de lectura en la nación que permite a los estudiantes elegir sus propios libros”.

Oscar S. de 44 años, leyó un cuento para su hija Katherina y su nieto, a quien no conoce.

Una cosa maravillosa

María Amaya, quien tiene dos años como voluntaria con la organización de filantropía valoró la importancia de la conexión de la población carcelaria de hombres con sus hijos.

“Después que los niños escuchan la lectura hecha por sus padres y ven sus esfuerzos en el audio, a ellos se les despierta la pasión por leer y eso los une a sus padres”, dijo a La Opinión.

De hecho, varios reclusos se mostraron emocionados y practicaron varias veces la grabación de su voz, hasta quedar contentos con la manera en que leyeron el libro.

“Los niños en casa agradecen el regalo de sus padres; se van a dormir tranquilos después de haberlos escuchado y se muestran súper emocionados porque recibieron un libro de su padre”, añadió, “Es una cosa maravillosa para ambas partes”.

Vínculo con los hijos

El teniente Rafael Rodríguez, encargado del programa EBI, declaró a La Opinión que las autoridades del orden quieren que las personas encarceladas expresen sus sentimientos para sus hijos en el Día del Padre.

“Buscamos que tengan un vínculo con sus hijos, a pesar de que están encarcelados”, dijo. “Queremos que los niños también aprendan a ser mejores personas en la sociedad”.

Como herramienta de cambio en el comportamiento humano, están proporcionando a los reos la oportunidad de ser mejores personas cuando sean liberados.

Sin embargo, las tasas de reincidencia en la comisión de nuevos delitos supera el 60%.

“Las principales razones de la reincidencia podrían variar desde el uso de drogas hasta no tener un trabajo, o que están tratando de ganar dinero fácilmente para mantenerse”. manifestó el teniente Rodríguez.

Los “elegidos”

Entre los requisitos para que los internos participen en estos programas dentro de la cárcel son guiados por sus niveles de seguridad. Van de un grado menor a uno más alto.

“Buscamos a algunas de las personas que van a estar encarceladas por un poco más de tiempo para poder brindarles diferentes programas [mientras se encuentran detrás de las rejas]”, expresó.

En la cárcel tienen 41 programas que van desde diplomados escolares a universitarios y programas técnicos de soldadura; carpintería y de peluquería canina, como herramientas de conocimiento que les ayudarán en el futuro a tener una mejor visión de la vida, y cuando salgan puedan realizar algún trabajo.

Además, desarrollan un programa de 12 pasos Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, y tan pronto como los internos hayan aprendido esa información, pueden pasar a la llamada Unidad de Transición de la comunidad.

Testimonios de participación

Anthony C., quien fue arrestado por robo comercial, ya tiene dos años en la cárcel, pero aún no ha sido sentenciado. Él grabó y leyó el libro “Besos del Sol, Abrazos de Luna”, para sus hijos Sophia y Anthony.

“Para mis niños maravillosos, los amo mucho a los dos. Sé que no estoy ahí por el momento, pero en algún momento volveré con ustedes”, dice la grabación. “Espero que les guste como leo, aunque a los dos les moleste mi voz cuando llamo y pido canciones. Los amo a los dos. Por siempre, papá Anthony C”.

Por su parte, Daniel L, de 37 años de edad, reveló a La Opinión que, debido al asesinato de una persona en Compton, en 2022, podría enfrentarse a una sentencia de por vida en prisión.

“Me quebré a un güey”, expresó. “El me atacó primero; yo solamente me defendí y luego fui a rematarlo”.

En una hoja de papel, Daniel escribió una carta a sus tres hijos: Daniel, Adrián y Beatriz, misma que recibirían antes del Día del Padre, el domingo 18 de junio.

“Me porté mal”, dijo Oscar S. de 44 años, sobre la razón de su encarcelamiento. “Asalté con un arma a un amigo en la pasada Navidad y me trajeron para acá, pero en unos 15 días más ya salgo libre”. Quizás antes del Día del Padre.

Oscar hace la limpieza, sirve la comida en la prisión y va a la escuela, hace ejercicio y se mantiene ocupado todo el día detrás de las rejas.

“Extraño a mi hija Katherina y a mi nieto a quien no conozco todavía; me siento orgulloso de que mi hija me haya dado un nieto… Ella no sabe que estoy aquí [en la cárcel]”, expresó. “No he tenido feria [dinero] para llamarle, y aunque nos tratan bien y nos dan una llamada gratis, no me acuerdo del número de mi hija, pero en cuanto salga voy a ir a su casa, porque la dirección si la sé”.

El programa funciona

En la cárcel, las autoridades quieren construir bases morales para los internos, que se eduquen a sí mismos y comprendan lo que está bien o mal.

La disciplina y buen comportamiento es documentada. Si pelean o usan drogas dentro de las cárceles, los niveles de seguridad de los presos aumentan, y pueden ser eliminados de los programas.

“Todo depende de ellos”, afirmó el teniente Rodríguez. “Todo depende de su comportamiento”.

El teniente Rodríguez cree en las bondades del programa EBI, sobre la base del testimonio de un exrecluso que lo abordó cara a cara cuando se subía a un tren que iba de Santa Clarita para ir a su trabajo en el Centro Correccional de las Torres Gemelas.

“Aquel hombre me dijo que estaba muy feliz, muy feliz de que le haya cambiado la vida”, explicó.

No obstante, Rodríguez no sabía quién era. Aquel hombre, de quien nunca supo su nombre, le dijo que se acordaba de él cuando estuvo en la cárcel, y que ahora quería ser un artista.

“Tu cambiaste mi vida, fue lo que me dijo, y cuando escuché esas palabras creí en el programa EBI”, expresó. “Dijo que yo era una inspiración para ellos, y por eso decidí trabajar en la oficina de servicios para reclusos”.

Seis principios del programa EBI

Evaluar las habilidades educativas y comerciales de los reclusos.

Desarrollar un sistema para educar a los reclusos de la cárcel del condado de Los Ángeles que inevitablemente pasarán tiempo en el sistema penitenciario del estado de California que comienza y terminan con un período de tiempo en las instalaciones de la cárcel del condado de Los Ángeles.

Desarrollo e implementación de un sistema automatizado de información de gestión de casos.

Fortalecer y sistematizar la alianza con el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR).

Desarrollar un currículo integral que active una amplia variedad de programas de aprendizaje que sean tanto tradicionales como no tradicionales.

Transformar, a través de la ciencia y la capacitación, la División de Operaciones de Custodia de LASD, así como el pensamiento cultural del Estado de California para aprobar, apoyar y participar en los principios y la práctica del Encarcelamiento Basado en la Educación (EBI).

Fuente: LASD

Cartas de los presos a sus hijos

Carlitos:

Espero que todo esté bien contigo y tu mamá. Papito, no puedo esperar más para verte. Te extraño y te amo con todo mi corazón. ¿Te has portado muy bien? Muy pronto estaré en casa muy pronto. Iré en casa con mi pequeño soldadito. Te envío este pequeño regalo. Cuando extrañes tus paseos, juega y vamos a leer juntos este libro. ¡Te amo hijo!

Con mucho amor, tu padre Carlos

Baby Vincent,

¡¡Hola mi pequeño bebé!! Te estoy enviando una grabación de mi lectura de un libro. Espero que lo disfrutes como yo lo he disfrutado leyéndolo para ti. Me siento orgulloso de lo inteligente y fuerte en que te has convertido. Espero que llegue pronto el día en que de nuevo pueda tenerte en mis brazos. Mi precioso niño, papi te ama siempre.

Con amor, papi, 6.1.23 Vincent P.

Hola, mis amores.

Este libro es un pequeño regalo de mi para ustedes. Me hubiera gustado darles más, pero por ahora esto es lo que puedo hacer. De ninguna manera se compara con mi amor por ustedes. Mi amor por ustedes es incondicional y nunca se acabará. Los amo desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes, verdaderamente son regalos de Dios para mí. Recuerden estar siempre bellos y ámense a ustedes mismos porque sus vidas son preciosas. Las palabras o pueden expresar mi amor, pero algún día ustedes crecerán para leer esto por ustedes mismos. para leer esto por ustedes mismos. Sé, y me refiero bien y les deseo lo mejor de la vida, a pesar de mi situación. Esto me recuerda una carta que me escribió mi propio padre cuando era un niño. Perdónenme por no tener palabras de inspiración, pero ese no es el punto de esta carta. El punto es que tomen ventaja de cada oportunidad que me dan para comunicarme con ustedes y expresarles mi amor y gratitud hacia ustedes. Estos son días importantes y cada día deben ser agradecidos por una nueva oportunidad. Perdónenme por no haber podido decirles esto personalmente, pero los amo.

Sinceramente, su padre Raymond. 6-1-23

Para Gerardo y Jesse,

Mis niños, quiero que sepan que siempre los voy a amar pase lo que pase. Espero que se estén portando bien con su abuelita. Esta bien, espero que les guste el libro/libros que reciban y sepan que siempre ustedes son mi fortaleza aquí. Recuerden ser fuertes por la abuela y así yo estaré fuerte también por la abuela.

Postdata: El otro día escuche la canción del mono de Bruno Mars y me recordó cuando ustedes solían mover sus grandes cabezas de un lado a otro. ¡Me moría de la risa, jaja!

Señor Cabrera.

Hola Popoo (cara feliz).

Te extraño mucho. Eres maravillosa, inteligente, sabia e hija inteligente. La niña maravillosa de papi.

Te amo. Sr. Sheppard.

Anisa & Rubin Jr.

Los amo. Y voy a hacer todo lo posible para mostrarles lo que hago. Por el momento, debido a mi situación no he estado ahí para hacerme cargo de ustedes como debería. Pero ustedes siempre han estado en mis pensamientos todos y cada uno de los días.

Por siempre y para siempre.

Firma con un corazón, Rubin D.

Para Heidy & Brandon,

Hola, espero que ambos estén bien. Espero que les guste este libro y los motive a leer. Cuando estamos juntos, yo disfruto cada segundo con ustedes. Los amo y los extraño.

Mi amor por siempre: Dada Junior, Víctor G.

Delilah & Jackson

Bien, solo quiero decirles que los amo y los extraño, que siempre estoy pensando en ustedes, en su mamá y en Raymond. Espero que ambos se estén portando bien y escuchen a su mami. Recuerden que deben cuidarse uno al otro y ayudar a su mamá. Aho no estoy en casa, así que ayuden a su mamá. Ella los ama y hace mucho por nosotros, así que debemos mostrar nuestro agradecimiento por todo lo que hace. Delilah & Jason muy pronto hablaré con ustedes que representan todo mi mundo.

Con todo mi amor, papi David A.

Sophia & Anthony

Para mis niños maravillosos, los amo mucho a los dos. Se que no estoy ahí por el momento, pero en algún momento volveré con ustedes. Espero que les guste como leo, aunque a los dos les moleste mi voz cuando llamo y pido canciones.

Los amo a los dos. Siempre, su papá Anthony C.

Para mi bebé Isaiah,

¿Qué hay de bueno, bebé? Es tu padre, simplemente pasando por aquí para decir que te amo y que te extraño. Espero que te estés portando bien con tu abuela. Espero que te esté yendo bien en la escuela y ansío verte pronto de nuevo.

Te ama papá. Daniel R.

Para mis bebés:

¿Qué pasa mis bebés? Papi los extraña mucho. Ansío volver a casa con ustedes para que tengamos mucha alegría. Las visitas ya casi se terminan y muy pronto estaré allí. Ya viene el día del padre y espero que no se olviden de decirme ‘Papi Feliz Día del Padre’”. Espero que se estén portando bien con su hermano más pequeño y sean amables con él. Papi realmente no tiene mucho que decir, pero los amo mucho y los extraño. Papi siempre estará allí, con ustedes, muy pronto.

De parte de papá, Jalen P.

Para mi princesa y mi pequeño Carlos,

Hola, amores. Escribo esta carta para dejarles saber que los extraño mucho y espero que muy pronto estemos juntos para ir a la playa, montar en bicicleta o ir al parque para divertirnos como la familia que éramos antes. Quiero que por favor sigan cuidándose uno al otro y recordar que papi los ama desde el fondo de mi corazón . Manténganse seguros.

Esto es para Carlitos mi pequeño gallo. Te amo enano. Espero que muy pronto podamos jugar futbol juntos.

Y para ti, Janney, espero que puedas cocinar las crepas que te gustan princesa.

Firma, Carlos Mario Ch.

AIREAL, ¿Cómo estás hoy, pequeña y maravillosa princesa?

Algún día podrás leer este mensaje de amor de mi parte para ti, y sé que vas a sonreír exactamente igual que el momento en que yo vi por primera vez tu cara. Esto es solo un recordatorio de lo maravillosa que eres y yo, ‘SIEMPRE” tendré el mejor interés por ti en el corazón. NUNCA olvides cuanto te amo.

Por siempre y para siempre: Tío Greg.

Posdata: ¡Ahsley, esto es para que estés bien! Quiero que tú y Aireal hagan esto juntas [leer el libro).

Mucho amor, abrazos y besos: Gregory D. J.

Para Ace Emilio V.

Hola, hijo. Bienvenido a esta vida. ¡Soy tu abuelo Ángel! Sé que aun eres joven y tienen muchas preguntas. Espero que algún día podamos hablar. ¡Solamente te envío mi amor para que le de valor a tu vida! Siempre que te sientas triste o solo o frustrado…Quiero que sepas que tienes una familia. Pero hasta que nos conozcamos, aquí está un libro. Lo estoy leyendo para ti. ¡Disfrútalo!

Te ama, tu abuelo Ángel David V.