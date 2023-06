8 problemas del aire acondicionado y cómo solucionarlos

Estas son las principales razones por las que tu unidad no te mantiene fresco

By Mary H.J. Farrell

Como cualquier electrodoméstico, los aires acondicionados necesitan un poco de cuidado para ofrecer un rendimiento óptimo. Y son aquellos que no se han mantenido en las mejores condiciones los que tienden a tener más problemas.

No es necesario perder la calma porque tu aire acondicionado esté parpadeando. Les pedimos a los profesionales del aire acondicionado y a los ingenieros de pruebas de Consumer Reports que identificaran los problemas más comunes que surgen con los aires acondicionados centrales y de ventana. Resaltaron los ocho que ocurren de forma más habitual. Debajo de estos, encontrarás también nuestra lista de aires acondicionados de ventanas para habitaciones pequeñas, medianas y grandes.

Aquí te planteamos ocho preguntas que te ayudarán a determinar qué es lo que está afectando a tu aire acondicionado. Resulta que el problema número 1 afecta tanto a las unidades de ventana como a los sistemas centrales de aire acondicionado y, nos complace informar, que es el más fácil de solucionar.

1. ¿Está sucio el filtro? Independientemente del tipo de aire acondicionado que tengas, un filtro de aire obstruido restringe el flujo de aire, disminuye la eficiencia y reduce la capacidad de la unidad para enfriar el aire de manera efectiva. Si no has limpiado el filtro de tu aire acondicionado de ventana recientemente, asegúrate de hacerlo y luego revísalo periódicamente. Para los sistemas de aire acondicionado centrales, consulta la recomendación del fabricante del filtro para saber cuándo cambiarlo por uno nuevo. En las pruebas de CR, los filtros HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) duran de tres a 12 meses.

Solo ten en cuenta que, si tu sistema de aire central funciona constantemente o si tienes mascotas, deberás cambiar los filtros con más frecuencia. “Cuando recibimos llamadas sobre unidades de aire acondicionado central que no funcionan bien, nueve de cada 10 veces se debe a un filtro sucio”, dice Stewart Unsdorfer, propietario de Central Heating & Air Conditioning en Cleveland.

Lista de verificación de aire acondicionado de ventana

2. ¿Hace demasiado sol adentro? Si tu aire acondicionado está en una ventana que recibe luz solar directa durante el calor del día, tendrá que esforzarse más para enfriar un espacio. Si tienes la opción, muévelo a un lugar más sombreado. Si no puedes, mantén tus persianas y cortinas cerradas durante el día para bloquear el sol y evitar que caliente la casa.

3. ¿Está entrando aire caliente? Revisa los sellos alrededor de tu aire acondicionado de ventana para asegurarte de que no entre aire caliente y que no se filtre aire frío. Vuelve luego a sellar alrededor de tu unidad con burletes si fuese necesario.

“La mayoría de las unidades de ventana nuevas vienen con paneles aislantes para colocar sobre los paneles laterales ajustables de plástico”, dice Chris Regan, quien supervisa nuestras pruebas de aire acondicionado. “Pero para maximizar la eficiencia, aún necesitarás usar burletes alrededor del perímetro de la unidad. Y siempre utiliza el hardware de instalación y seguridad del fabricante”.

4. ¿Tu ventana con aire acondicionado vibra? Los acondicionadores de aire hacen mucho ruido, incluido el zumbido del ventilador y el sonido del compresor al encenderse y apagarse. Pero si escuchas un ruido de vibración, puede significar que tu unidad se instaló incorrectamente. Asegúrate de que esté colocado de forma segura en la ventana y revisa las instrucciones de instalación en el manual del propietario para confirmar que no te saltaste ningún paso.

Lista de verificación de aire acondicionado central

5. ¿Está el termostato en la posición correcta? Con un termostato inteligente o programable, puedes controlar la temperatura de tu hogar más fácilmente para que se sienta agradable cuando estés allí y un poco más cálido cuando no estés. Si la temperatura del termostato parece estar apagada, asegúrate de no esté expuesto a la luz solar directa, lo que puede hacer que registre una temperatura incorrecta.

6. ¿Los conductos están sucios o bloqueados? Si posees un sistema de calefacción y refrigeración de aire, aspira regularmente los conductos para eliminar cualquier acumulación de polvo. Asegúrate de que los muebles y otros objetos no bloqueen el flujo de aire.

7. ¿Están las plantas amontonándose cerca del compresor? El compresor exterior para aire central necesita un flujo de aire adecuado para funcionar correctamente, así que comprueba que haya al menos de 2 a 3 pies de espacio entre él y cualquier planta o estructura. También debe haber 5 pies de espacio libre entre la parte superior de la unidad y cualquier árbol que esté arriba.

8. ¿Te acordaste del chequeo anual? Una inspección realizada por un técnico de HVAC puede detectar cualquier problema grave antes de que empeore y te deje acalorado y molesto. El experto comprobará todas las piezas móviles, así como el refrigerante, y recargará el sistema si es necesario.

¿Necesitas un nuevo aire acondicionado de ventana?

Si el aire acondicionado de tu habitación no se puede reparar, puedes encontrar uno que funcionó bien en nuestras pruebas por un poco más de $200 para una unidad pequeña y desde alrededor de $400 en adelante para una más grande. Asegúrate de hacer coincidir el tamaño del aire acondicionado con la habitación que debe enfriar. A continuación, enumeramos modelos en cada tamaño que se desempeñaron bien en las pruebas de CR. Puedes encontrar aún más modelos en nuestras calificaciones completas de aires acondicionados.

Aires acondicionados para habitaciones pequeñas (100 a 250 pies cuadrados)

Para un dormitorio pequeño, una oficina en casa o una habitación de invitados, busca un aparato con una capacidad de 5,000 a 6,500 Btu (unidades térmicas británicas). Querrás uno con buenas puntuaciones en comodidad y ruido. Aquí estás las principales tres opciones a considerar.

Aires acondicionados para habitaciones medianas (250 a 350 pies cuadrados)

Para enfriar una habitación más grande o concurrida, querrás pasar a un aire acondicionado de tamaño mediano de 7,000 a 8,500 Btu. Si es para un dormitorio, presta atención a nuestras puntuaciones de ruido. Aquí te compartimos las tres mejores selecciones.

Aires acondicionados para habitaciones grandes (350 a 550 pies cuadrados)

Para una sala de estar o una habitación familiar, necesitarás un aire acondicionado grande, de 9,800 a 12,500 Btu, especialmente si tienes un plano de planta abierto. Aquí te compartimos las tres mejores opciones.

Cómo realizar el mantenimiento de tu aire acondicionado

Confiamos en nuestros aires acondicionados de ventana para mantenernos frescos cuando suben las temperaturas. El experto de Consumer Reports, John Galeotafiore, explica cómo mantener una unidad de aire acondicionado de ventana para garantizar un aire fresco y limpio durante todo el verano.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.