Shakira se habría “escapado” a Niza con Lewis Hamilton tras intensa fiesta en Barcelona

Shakira sigue dando de qué hablar y crecen los rumores de su supuesto romance Lewis Hamilton, con quien se habría “escapado” a Niza, tras la participación del piloto británico en el Gran Premio de España, donde obtuvo el segundo lugar.

Y es que desde el domingo Shakira y Hamilton han ocupado los titulares de la prensa de entretenimiento, luego de que a la estrella de Barranquilla, Colombia, se le viera en el palco de Mercedes-Benz, escudería a la que pertenece el piloto británico.

Pero eso no es todo, ya que tras el triunfo de Hamilton en el GP de España, se le vio junto a la intérprete de “Te Felicito” en una cena junto a unos amigos. En el lugar el piloto tomó de la cintura a la colombiana, lo que despertó aún más los rumores de un supuesto romance.

Shakira y Hamilton de fiesta

Más tarde, Shakira y Hamilton se fueron de fiesta al exclusivo club Carpe Diem, donde estuvieron con Neymar y Kylian Mbappé, jugadores del París Saint-Germain, de acuerdo a lo dicho por el periodista español Jordi Martín, quien ha perseguido a la colombiana por 10 años.

“Estuvo Neymar, Mbappé, Hakimi, varios jugadores del Paris St Germain, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Lewis Hamilton y Shakira”, aseguró Martín.

Luego de estar enfiestados, Shakira y Hamilton salieron del lugar cerca de las 6 de la mañana con rumbo desconocido.

El periodista español asegura que el estaba afuera de la casa de Shakira pero que nunca la vio llegar.

¿Shakira no llegó a casa a dormir?

“Me dicen que Hamilton y Shakira estuvieron toda la noche juntos, salieron sobre las 5 de la madrugada juntos y no me dicen el destino final. Yo, ayer estuve en casa de Shakira, y no llegaron. Si han pasado la noche juntos, yo creo que sí, pero no sé”, declaró Jordi Martín al programa Amor y Fuego.

El periodista aseguró que Hamilton fue el único piloto que no se hospedó en un hotel en Barcelona y decidió alojarse en el Motor Home: ” Son esos camiones que son como casas rodantes dentro del circuito.

“Después de la cena, la pareja se fue a la discoteca Carpe Diem. Según me cuentan, luego de la fiesta, Shakira y Hamilton se fueron juntos a las 6:00 de la madrugada con destino desconocido”, indicó el periodista.

“Si llevó a Shakira dentro de la camioneta, no sé”, comentó Martín.

Shakira se habría ido a Niza con Hamilton

Pero sí afirmó que Lewis Hamilton tomó un vuelo privado para irse a Niza, aunque desconoce si Shakira se dio una “escapada” con él.

“Lo que sí puedo decir es que Lewis Hamilton cogió un vuelo privado a Niza, salió de Gerona, no de Barcelona, sino de un aeropuerto chiquitito, y regresó a su residencia, pues vive en Montecarlo. Yo no sé si Shakira está con él en Montecarlo, pero es muy posible, porque ayer no se le ha visto a Shakira en la casa de Barcelona por lo cuál es muy posible“, comentó Jordi Martín, quien compartió unas imágenes de de la colombiana y el piloto británico en el club Carpe Diem.

