Shakira y Lewis Hamilton juntos en España: los mejores memes que dejó su último encuentro

Ante los crecientes rumores de un posible romance entre Shakira y Lewis Hamilton, quienes fueron vistos cenando juntos tras el triunfo del piloto británico de F1 en el Gran Premio de Barcelona, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

Y es que la cantante colombiana tiene a la prensa de cabeza en España tras su llegada con sus dos hijos Milan y Sasha. Todo indicaba que la colombiana había arribado a Barcelona para reencontrarse con su ex, Gerard Piqué, exfutbolista de Barcelona, para que los menores convivieran con su padre.

Shakira acudió muy sexy al GP de Barcelona

Pero la gran sorpresa fue ver a Shakira en el Gran Premio de Barcelona, donde participó el piloto británico Lewis Hamilton, con quien se rumora hay romance.

La intérprete de “Monotonía” se robó las miradas al ocupar el palco de Mercedes-Benz, escudería a la que pertenece Hamilton.

Pero no solo su presencia llamó la atención, sino también su outfit sexy que lució en el evento, una minifalda blanca y una blusa estampada de manga larga de Versace. Por si fuera poco, presumió un gran escote que dejaba ver su top.

Shakira y Lewis Hamilton cenaron juntos

Tras el triunfo de Lewis Hamilton en el GP de Barcelona, donde ocupó el segundo lugar, el piloto y la colombiana fueron captados cenando en un restaurante junto a unos amigos, lo que reaviva los rumores de un posible romance entre ellos.

Toda está situación que está viviendo Shakira a un año de la separación con Piqué, inspiró a los internautas a realizar memes que inundaron las redes sociales.

Aquí la prueba de Shakira y Lewis Hamilton cenando en Barcelona. Pareja a la vista 👀❤️ pic.twitter.com/FvwyQ724Xm — Shakira (@ShakiraVnezuela) June 4, 2023

Los memes no se hicieron esperar

En uno de los memes comparan el físico de Piqué con el de Hamilton, quien luce un abdomen marcado y brazos musculosos.

Pasar de Piqué a Hamilton es uno de los más grandes upgrade de la historia. pic.twitter.com/Iw9xDZDTHG — Fátima (@Fapana_) June 5, 2023

Shakira si que pasó de TWINGO a FERRARI y la queso. pic.twitter.com/Zijm4zP8t9— Un hombre sin suelo ⏳ (@UnCieloSinSol) June 4, 2023

En otra imágen llama a Shakira “La Patrona de las divorciadas”, si bien la colombiana nunca se casó con el padre de sus hijos, la relación duró más de 10 años. JAJAJAJJAJAJAJAJAJA

Shakira PATRONA de las divorciadas !



JAJAJAAJA

Del putas! pic.twitter.com/EEgD7DDst6— Vane de Char (@vanelaoji) June 4, 2023

Incluso citaron una canción de la cantautora italiana Raffaella Carrà.

“Si te deja no lo pienses más, buscate uno más bueno, vuélvete a enamorar”, destaca la canción de la italiana. #Shakira siguiendo los consejos de la ídola #RaffaellaCarra #Hamilton 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jkTyohUBLG— Rudolf Rojas (@rodolfor1789) June 4, 2023

Otros aplauden que la intérprete de “La Loba”, haya dejado a sus hijos con Piqué y que ella haya ido a ver a Lewis Hamiltón al GP de Barcelona. Así que #Shakira vino, le entrego los niños a su ex, se hospeda en su antigua casa y se va a ver a Hamilton en la F1.@shakira te observo, te admiro y te respeto pic.twitter.com/oI288rSBNs— thecrazyfan🌐 (@lacrazyfan) June 4, 2023 Que Shakira haya ido a ver a Lewis a Barcelona, es una maravillosa jugada, digna de una reina.

Dónde la hicieron sufrir, vuelve y como la novia de sir Lewis Hamilton.



Chúpate esa mandarina Piqué— 𝐺𝑟𝑎𝑐𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑙𝑦. 🦋 (@chxrrybllossom) June 4, 2023

Otros se lanzaron contra Piqué. Los memes de Shakira y Hamilton me dan vida 👀— A I M E E 🌙 (@acastelloni) June 4, 2023 Estoooo tenía que hacer Shakira, ir a ver a Hamilton en F1, tratada como Reina con un top que logró podio hoy.

Y para rematar en la Ciudad del ex 😂😂😂😂

Cambió twingo por Mercedes 😎😁#Shakira #LewisHamilton𓃵 #F1Salseo pic.twitter.com/0FOfztZqtd— Carla Labra Díaz (@carlitalabra) June 4, 2023 #Shakira regreso a Barcelona luego de su ruptura, le entrego los niños al desabrido de su ex, se hospeda en su antigua casa como la Reina que es y se va a ver al papá chongo de #Hamilton en la F1 le dió suerte y gano el premio.



Cuando sea grande quiero ser como Shakira 😂 pic.twitter.com/lhFLqHrmUh— AnnyRocaVzla💪👩🇻🇪 (@VnzlaAnniroca1) June 4, 2023

