Más de 50 de los mejores descuentos para estudiantes para 2023

Desde Apple hasta Nike y Spotify, aquí es donde puedes encontrar excelentes ofertas en artículos para el regreso a clases

By Melanie Pinola

Una identificación de estudiante o una dirección de correo electrónico de la universidad puede ayudarte a obtener cientos de dólares en ahorros en equipos para el regreso a clase, como por ejemplo una nueva computadora portátil o teléfono inteligente, así como libros, ropa y servicios de transmisión de video. De hecho, es posible que te sorprenda la variedad de descuentos para estudiantes disponibles.

No, McDonald’s no ofrece ofertas para jóvenes académicos (mucha gente pregunta sobre eso en línea), pero Amazon, Apple, Hulu y Target sí lo hacen.

Incluso CR ofrece precios educativos, para que los estudiantes universitarios puedan tomar decisiones de compra informadas, usar nuestras herramientas para ahorrar dinero y ayudar a respaldar nuestra misión sin fines de lucro. (¿Qué tal eso como opción para un regalo de graduación?)

A continuación, hemos rastreado más de 50 de los mejores descuentos para estudiantes. Todos están disponibles para estudiantes universitarios, pero muchos también se aplican a estudiantes K-12, padres de estudiantes, profesores y personal académico.

Pásate por:

Computadoras portátiles, teléfonos y otra tecnología: Apple, Dell, Microsoft, Samsung y más

Entretenimiento: cines, AMC, Hulu, Spotify y más

Ropa y artículos esenciales para dormitorios: Amazon, Nike, Target y más

Revistas, periódicos y libros: Book Outlet, The New York Times, The Wall Street Journal y más

Seguro de viaje y automóvil: Amtrak, Allstate, Geico y más

Más formas de ahorrar como estudiante

Los mejores descuentos para estudiantes en computadoras portátiles, teléfonos y otra tecnología

Antes de usar un descuento para estudiantes para comprar una computadora portátil nueva para la universidad, verifica si tu escuela ha publicado en línea las especificaciones requeridas o recomendadas. Muchas universidades también ofrecen sus propios descuentos en equipos tecnológicos, así como software gratuito, a través de asociaciones con fabricantes.

Adobe Creative Cloud

¿Necesitas Photoshop, Illustrator, Premier Pro o alguna de las otras aplicaciones de Adobe? La suscripción regular de un año cuesta $600, pero los estudiantes y maestros pueden obtenerla por $239.

Aplicaciones profesionales de Apple

Los editores de video y los músicos pueden ahorrar casi un 70% en este paquete, que incluye Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor y MainStage. Y está disponible a un costo único de $200 en lugar de una suscripción anual.

Adorama

Este minorista se especializa en cámaras, equipos de audio y otros productos electrónicos y ofrece descuentos (que varían según el producto) a través de su programa gratuito Students GearUp. Al igual que con la mayoría de las otras compañías en esta lista, debes verificar tu estado de estudiante universitario con SheerID, un servicio de validación gratuito, inteligente al suscribirte.

Apple

El descuento para estudiantes de Apple en Mac y iPad es bueno porque estos productos rara vez salen a la venta. El precio especial está disponible para estudiantes universitarios actuales y recientemente aceptados, sus padres, personal universitario y maestros de educación en el hogar. Por ejemplo, puedes obtener $100 de descuento en la última MacBook Air con chip M2 o iPad Pro de 12.9 pulgadas. El programa reacondicionado de Apple también ofrece grandes ahorros para aquellos que no necesitan el último iPhone o MacBook.

AT&T

Los estudiantes universitarios y el personal pueden ahorrar $10 por mes por línea telefónica (hasta cinco líneas) en el plan AT&T Unlimited Premium. Para una línea, se pagaría $75 al mes en lugar de los $85 regulares. Este plan de teléfono celular incluye llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados que no disminuyen la velocidad, más 50 gigabytes de datos de punto de acceso por línea cada mes.

Best Buy

Los descuentos para estudiantes de Best Buy están abiertos a todos; no necesitas verificar tu condición de estudiante para aprovecharlos. Simplemente dirígete al centro de ofertas para estudiantes para ver qué hay disponible, como por ejemplo $350 de descuento en computadoras portátiles con Windows seleccionadas.

Dell

Los descuentos educativos de Dell están disponibles para estudiantes con una dirección de correo electrónico académica válida, como una que termine en .edu. Los ahorros para miembros en Dell University varían según el dispositivo específico, pero actualmente puedes ahorrar hasta $750 en una computadora de escritorio.

HP

HP Education Store para estudiantes universitarios y profesores ofrece hasta un 40% de descuento sobre los precios regulares. Simplemente regístrate con tu dirección de correo electrónico .edu.

Microsoft

Estudiantes en la escuela primaria, secundaria o universidad; sus padres; y el profesorado de la escuela puede obtener hasta un 10% de descuento con el ahorro para estudiantes de Microsoft. Por ejemplo, podrías ahorrar $600 en una Surface Laptop 4. Office 365 también es gratuito para los estudiantes de las instituciones elegibles.

Samsung

Los estudiantes universitarios y el personal académico pueden obtener hasta un 10% de descuento en un teléfono, computadora portátil, reloj inteligente o tableta Samsung. El descuento para estudiantes se extiende incluso a electrodomésticos seleccionados, con hasta un 30% de descuento. (Pero si vives en el campus, verifica si se te permite tener microondas o tostadoras en el dormitorio).

Verizon

Verizon ofrece descuentos para estudiantes universitarios tanto para el servicio de Internet inalámbrico como para el hogar. Para teléfonos celulares, el descuento es de $10 por mes para una línea o $25 de descuento para dos líneas en un plan Ilimitado. Para Fios Home Internet, el descuento es de hasta $10 al mes. Puedes ahorrar más si usas Verizon tanto para el teléfono celular como para el servicio de Internet residencial.

Los mejores descuentos para estudiantes en entretenimiento

Desde salas de cine hasta suscripciones de música y servicios de transmisión de video, no necesitas pagar el precio completo para divertirte.

Amazon música ilimitada

Después de una prueba gratuita de 30 días, los estudiantes universitarios pueden escuchar Amazon Music con un precio rebajado de $5.99 al mes. El plan regular es de $8.99 al mes. Ten en cuenta que esto es diferente de Amazon Prime Music con una membresía Prime ilimitada que te brinda la posibilidad de escuchar sin conexión y omitir canciones de forma ilimitada.

Cines AMC, Cinemark y Regal

Los precios de las entradas para el cine tienen descuento si muestras tu identificación de estudiante universitario en los cines AMC, Cinemark o Regal participantes. El descuento puede variar según la hora y el día, así que consulta con la taquilla local.

Apple Music y Apple TV+

El plan Student Music de Apple cuesta $5.99 al mes por hasta 48 meses, en comparación con el precio individual regular de $10.99 al mes. E incluye Apple TV+ (generalmente $6.99) gratis.

Hulu

Los estudiantes universitarios pueden ver programas y películas, con anuncios, en Hulu por solo $1.99 al mes, un 75% de descuento. Ten en cuenta que este descuento para estudiantes no se puede combinar con el paquete de descuento de Disney (Hulu, Disney+, ESPN+). Pero si también quieres escuchar música, consulta la oferta que te mostramos a continuación.

Hulu más Spotify Premium

Después de la prueba gratuita de un mes, obtén Spotify Premium y Hulu (con anuncios) por $4.99 al mes. Spotify Premium suele costar $9.99 al mes y Hulu (con anuncios) $7.99 mensuales, por lo que esto representa un ahorro de $12.99 al mes mientras asistas a la universidad.

Paramount Plus

Mira películas, programas, noticias y deportes en vivo en el plan Paramount Plus Essential por $3.75 al mes (25% de descuento) después de verificar que eres estudiante universitario. Este plan incluye algunos anuncios pero no tiene tu estación local de CBS en vivo.

YouTube Premium

El plan de estudiante de YouTube Premium incluye videos y música sin publicidad por $6.99 al mes después de la prueba gratuita del primer mes. Este descuento está disponible durante un máximo de cuatro años y, al final de cada año, deberás verificar tu elegibilidad como estudiante universitario.

Los mejores descuentos para estudiantes en ropa y artículos esenciales para dormitorios

Comprar puede ser divertido hasta que te das cuenta de los recibos. Los descuentos a continuación pueden ayudarte a mantenerte dentro de tu presupuesto.

Amazon Prime Student

Prime Student es la versión con descuento de Amazon Prime para, lo adivinaste, estudiantes universitarios. Después de una prueba gratuita de seis meses, el precio es de $7.49 al mes, que es aproximadamente la mitad del precio normal. A cambio, obtienes los beneficios habituales de la membresía de Amazon Prime, incluida la entrega gratuita; Prime Video, Music Prime y Prime Gaming; y acceso a la mega venta de dos días de la compañía. Como estudiante, también obtienes ofertas en vuelos y hoteles, y ahorros exclusivos como un mes de instrucción gratis del servicio de tutoría Course Hero.

Bed Bath & Beyond

Por un tiempo limitado (del 18 de junio de 2023 al 2 de septiembre de 2023), los estudiantes inscritos en la universidad y sus padres pueden usar el pase de ahorro universitario de Bed Bath & Beyond para obtener un 20% de descuento en compras hasta cuatro veces. Este descuento está disponible en línea y en la tienda. Ten en cuenta que la compañía se declaró en bancarrota recientemente y no está claro cuánto tiempo permanecerán abiertas las tiendas.

J.Crew

Actualiza tu vestuario y ahorra un 15% cuando muestres tu identificación universitaria en las tiendas o verifiques tu estado de estudiante o maestro en jcrew.com. Este descuento solo se puede utilizar hasta cuatro veces al mes, así que no te vuelvas loco.

Levi’s

“Considera este tu regalo de graduación anticipada”, dice el sitio web de la compañía. Un 15% de descuento en toda la ropa de Levi’s. Levi’s también tiene ofertas para maestros.

Madewell

El minorista de ropa Madewell brinda a estudiantes universitarios y maestros un 15% de descuento en compras en línea y en la tienda. El descuento no se puede acumular sobre otras promociones, pero si hay un descuento mayor disponible, ese es el que se aplica.

Nike

Los estudiantes de secundaria y universitarios pueden obtener un código de promoción del 10% válido en Nike.com o a través de la aplicación móvil de la tienda después de verificar su estado de estudiante con SheerID. Ese código de descuento solo se puede usar una vez, pero puedes obtener un nuevo código cada 30 días simplemente verificando tu condición de estudiante nuevamente.

Overstock

Overstock ofrece a los estudiantes universitarios y maestros membresía gratuita en el programa de recompensas Club O de la compañía para ganar puntos con compras y obtener devoluciones gratuitas e igualación de precios. La membresía anual suele ser de $19.95.

Target

Target presenta a los estudiantes universitarios un 15% de descuento en una compra en línea o en la tienda, pero el descuento solo se puede usar una vez al año. Por lo tanto, es mejor esperar hasta que tengas muchos artículos en tu lista de regreso a clases.

Los mejores descuentos para estudiantes en revistas, periódicos y libros

Mantente informado y alimenta tu cerebro con estas ofertas exclusivas para estudiantes.

Amazon Prime Reading

Si eres miembro de Prime (consulta la sección de ropa y dormitorio para obtener detalles sobre Amazon Prime Student), tienes acceso gratuito a más de mil libros electrónicos, revistas y audiolibros.

Book Outlet

Esta librería en línea vende libros nuevos con hasta un 90% de descuento sobre el precio minorista. Si eres un estudiante a tiempo completo de 17 años o más, únete al programa gratuito StudentBeans para ahorrar un 5% adicional en Book Outlet.

The New York Times

Los estudiantes universitarios y los profesores obtienen acceso a NYTimes.com por $1 por semana cuando se registran con una dirección de correo electrónico válida de la escuela. Consulta primero con tu universidad para ver si ofrece suscripciones gratuitas a los estudiantes.

Poetry Magazine

Una suscripción de un año (11 números impresos más acceso digital) para estudiantes o educadores cuesta $17.50, un 50% de descuento.

The New Yorker

Ingresa tu dirección de correo electrónico .edu, especialización y fecha de graduación esperada para conseguir un 50% de descuento en acceso digital o impreso y digital. El acceso solo digital cuesta $49.99 por un año; el acceso impreso y digital cuesta $6 por 12 semanas.

The Wall Street Journal

Verifica si tu universidad ofrece suscripciones al WSJ. De lo contrario, puedes obtener acceso a WSJ.com por $24 durante el primer año y luego $4 al mes mientras seas estudiante universitario.

Los mejores descuentos para estudiantes en seguros de viaje y automóviles

Moverse es más divertido cuando consigues una buena oferta.

AAA

Algunos de los clubes regionales de la AAA (American Automobile Association) ofrecen membresía con descuento para estudiantes que sean conductores. Visita la página web de membresía para ver si esa oferta está disponible cerca de ti. Además de la asistencia en carretera, la membresía AAA incluye descuentos en hoteles, atracciones y tiendas minoristas.

Allstate, Geico, Farmers, Nationwide, State Farm y Travelers

Este es un buen incentivo para que te vaya bien en la escuela: la mayoría de las compañías de seguros de automóviles da un descuento de “estudiante inteligente” si mantienes buenas calificaciones (a menudo un promedio de “B” o mejor) en la universidad o la escuela secundaria. Pregúntale a tu agente acerca de otras opciones, como el descuento “fuera de la escuela” para estudiantes que se quedan a 100 millas o más lejos de su casa.

Amtrak

Los estudiantes de entre 17 y 24 años pueden hacer un viaje en tren con un 15% de descuento si reservan con al menos un día de anticipación. La oferta se aplica automáticamente en viajes que califiquen (los asientos son limitados y es posible que no estén disponibles en todos los trenes todos los días), o también puedes ingresar el código V814 en la aplicación de Amtrak.

Shortline/CoachUSA y Trailways

CoachUSA tiene un servicio de autobús con descuento hacia y desde universidades seleccionadas en el estado de Nueva York si muestras una identificación válida. Trailways brinda hasta un 15% de descuento en la tarifa regular de adultos, también en rutas seleccionadas (consulta con la compañía).

Cuatro formas más de ahorrar siendo estudiante

Aquí compartimos algunos consejos finales para ayudarte a encontrar descuentos, ofertas y regalos que son tuyos y debes aprovechar.

Muestra tu identificación. Es posible que te sorprendas de cuántos lugares están dispuestos a dar una ayuda a los estudiantes. (No está de más preguntar). Empresas como FedEx ofrecen descuentos, por ejemplo. Las atracciones locales como el Lincoln Center en Nueva York, el Acuario de Nueva Inglaterra y el Instituto de Arte de Chicago a veces te permitirán entrar gratis cuando presentas tu identificación universitaria. E independientemente de lo que digan los sitios web de Buffalo Wild Wings y Taco Bell, una franquicia de propiedad individual puede darte descuento en tu bebida o reducir un 10% de tu factura.

Inscríbete en un programa de descuento para estudiantes (o dos). Student Advantage, Student Beans y UniDays recopilan cupones y ofertas de afiliados en casi todas las categorías de productos, incluidos moda, comida, tecnología y viajes. Para acceder a las ofertas, solo necesitas registrarte para conseguir una cuenta gratuita. (Muchas de las ofertas están duplicadas en los sitios, pero algunas son exclusivas). Para aplicaciones y necesidades de software, consulta Student App Center, que enumera descuentos como el 50% de descuento en 1Password, el mejor administrador de contraseñas, según las pruebas de CR.

Obtén una billetera digital o una tarjeta de identificación. La mayoría de los descuentos citados en este artículo requieren que verifiques tu condición de estudiante a través de un tercero. Servicios como ese también son un buen lugar para encontrar ahorros. La tarjeta de identidad de estudiante internacional (ISIC) cuesta $20 y te da acceso a ofertas en todo el mundo; ID.me es una billetera digital gratuita que ofrece devolución de efectivo; y SheerID, que verifica el estado de empresas como Amazon, The New York Times y YouTube, tiene descuentos exclusivos para estudiantes.

Utiliza tus beneficios de ex alumno.

Los ahorros no necesariamente se acaban una vez que te gradúas. Muchas universidades ofrecen a los graduados descuentos en cursos de desarrollo profesional, viajes y compras. En algunos casos, incluso puedes obtener una dirección de correo electrónico .edu permanente, lo que prolonga el acceso a estos descuentos para estudiantes.

