México venció a Guatemala, pero en las redes sociales no quedaron satisfechos y lo expresaron con memes 

La Selección Mexicana venció 2-0 a Guatemala en el Estadio Kraken de Mazatlán. El conjunto de Diego Cocca derrotó a Los Chapines de Luis Fernando Tena, pero no mostró muchas ideas ni supremacía en ataque. El partido fue tildado de “aburrido” y Raúl Jiménez se llevó gran parte de las burlas.

Con goles de Raúl Jiménez y Roberto de la Rosa, México derrotó a Los Chapines. Sin embargo, a pesar de no haberse complicado en demasía, el partido no tuvo un claro dominador durante los 90 minutos. El rótulo de “Gigante de Concacaf” no salió a la cancha, tal y como lo anticipó Luis Fernando Tena.

México remató hasta 11 veces al pórtico guatemalteco, pero solo 4 de ellos llevaron dirección arco. Por su parte, gitanada lo in tentó más veces con 15 remates, pero solo 2 de ellos incomodaron la arquería defendida por Luis Malagón.

Sin embargo, la Selección Mexicana compuesta casi en su totalidad por jugadores de la Liga MX, no dejó dulces sensaciones tras el partido. A pesar de ello, el duelo fue de gran ayuda para que Raúl Jiménez volviera al gol, luego de pasar una delicada temporada en la Premier League sin marcar un tanto en el torneo liguero.

El atacante del Wolverhampton de Inglaterra marcó un gol de penal a los 14 minutos del primer tiempo. Este gol significó su reencuentro con las redes de México luego de 14 meses de espera. Este tanto significó el gol 30 de Raúl Jiménez con la camiseta de la Selección Mexicana.

Los memes sobre el “aburrido” partido de El Tri y el retorno de Raúl Jiménez

Que grande que sos Raúl, que grande que sos… pic.twitter.com/2hfz4XnZUv— 🐾Pumas Stan Acc🇹🇷 (@PumaStan) June 8, 2023

Son más entretenidos los partidos de la Kings League que este contra Guatemala 😅🤣— Jeovany Hernández (@gio_imparable) June 8, 2023

Raul jimenez cuando le mete un gol a un equipo lleno de taxistas y granjeros pic.twitter.com/yUAKibnoIn— Rello 🇲🇽 (@MxKentrello) June 8, 2023

Que buen partido, mas partidos asi porfavor 🤩 pic.twitter.com/HGTUZ3N7Fn— 🌟 (@AldoPerezJR) June 8, 2023

Sigue leyendo:

· Raúl Jiménez, el delantero mexicano que perdió brillo en el fútbol de Europa

· ¿Adiós a inglaterra? Raúl Jiménez estaría en el radar del fútbol turco

· Jürgen Klopp elogió a Raúl Jiménez y reconoció tener la expectativa de dirigir un partido en México