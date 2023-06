Premios Heat 2023: hora y cómo verlos en Estados Unidos y México

Los Premios Heat que celebran cada año lo mejor de la música latina se realizarán la tarde de este 8 de junio en República Dominicana. El evento que como cada año se realizará en una playa frente al Mar Caribe promete hacer un increíble recorrido por diversos géneros musicales.

La música no es la única razón por la que muchos fanáticos están expectantes sobre lo que ocurrirá pues otras de las polémicas razones están ligadas a Anuel AA. Pues en el evento se reencontraría con dos de sus exparejas: Karol G y Yailin ‘La Más Viral’, quienes pudieran asistir acompañadas de nuevas supuestas parejas.

¿A qué hora comienzan?

Los premios a los que están invitados Bad Bunny, Rosalía, Yaharia Plasencia y Shakira comienzan en Estados Unidos a las 2:00 p.m. hora de Los Ángeles y 5:00 pm hora de Miami.

En el caso de México, los Heat 2023 darán inicio a las 4:00 p.m., mientras que en España el evento se podrá ver a medianoche.

¿Dónde ver la transmisión?

De manera en línea se podrán seguir los Premios Heat 2023, la opción es la página oficial LosHeat.tv para disfrutar la transmisión en vivo y el teléfono móvil, se debe descargar una aplicación con el mismo nombre.

La ceremonia también se podrá ver por HTV (Hispanic Television), canal latinoamericano de música que está disponible en unos 30 países, entre ellos México.

¿Cómo votar en los Premios Heat 2023?

Para poder dar apoyo a los artitas en los Premios Heat 2023, se puede votaren la aplicación del evento. Esto son los pasos que debes seguir.

Descargar la aplicación LosHeat.tv e iniciar sesión.

e iniciar sesión. Ingresar a la plataforma y aparecerá la opción votar por tu artista favorito.

Revisar todas las categorías y buscar a tu artista favorito.

Seleccionar a tu favorito y presionar “votar”.

Lista de nominados:

Mejor artista región norte:

Farruko

Sech

Dalex

Kim Loaiza

Chris Andrew

Jay Wheeler

El Alfa

Mora

Justin Quiles

Chris Lebron



Artista revelación:

Polimá Westcoast

Lola Índigo

Quevedo

Edén Muñoz

Brray

Chris Lebron

LIT Killah

Kim Loaiza



Promesa musical:

TEO

Elena Rose

Young Miko

Paopao

Dayanara

Mario Bautista

Ángel Dior

ADSO

Villano Antillano

Mar Rendón



Influencer del año:

Domelipa

Kunno

Yeri Mua

Mont Pantoja

La Segura

Brianda

Marko

Lele Pons

Kevlex



Mejor artista regional popular:

Christian Nodal

Alejandro Fernández

Carin León

Paola Jara

Jessi Uribe

Grupo Firme

Grupo Frontera

Yeison Jiménez

Edén Muñoz



Mejor artista urbano dominicano:

El Alfa

Angel Dior

Rochy RD

Chimbala

La Materialista

Bulova

La Insuperable

Flow 28

Rosaly Rubio



Mejor video:

“Mientras me curo del cora” – Karol G

“For sale” – Gilberto Santa Rosa, Carlos vives

“La reina” – Maluma

“Le pido a Dios” – Feid

“Mi pecadito”- Mike Bahía, Greeicy

“Ambulancia” – Camilo, Camila Cabello

“Cairo” – Karol G, Ovy on The Drums

“Suegra” – Romeo Santos

“Tití me preguntó” – Bad Bunny



Mejor colaboración:

Karol G, Shakira – “TQG”

Rauw Alejandro, Baby Rasta – “Punto 40”

Arcángel, Bad Bunny – “La Jumpa”

Romeo Santos, Chris Lebron – “SIRI”

Ozuna, Feid – “Hey mor”

El Alfa, Zepekeño, El Pepo Show – “Arrebatao remix”

Lasso, Sebastián Yatra – “Ojos marrones”

Kany García, Christian Nodal – “La siguiente”

Mora, Feid – “La inocente”



Mejor contenido en plataforma musical:

Molusco TV

Dimeloking

Alofoke Media

El Chombo

Rapetón



DJ del año:

Dj Adoni

Gordo

Tiësto

Diplo

Marshmello

Bizarrap

Dj Tornall

Víctor Cárdenas

Canción del año:

“La bachata” – Manuel Turizo

“BZRP Music sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

“Despechá” – Rosalía

“Feliz cumpleaños, Ferxxo” – Feid

“Los cachos” – Piso 21, Manuel Turizo

“Tití me preguntó” – Bad Bunny

“Provenza” – Karol G

“La fórmula” – Maluma, Marc Anthony

“BZRP Music sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

“Bendecido” – El Alfa, Farina

“Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone

