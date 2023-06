Teófimo López y Josh Taylor separados por el personal de seguridad en su primer cara a cara antes de la pelea (Video)

Teófimo López y Josh Taylor se vieron por primera vez cara a cara en la conferencia final previa a su pelea de este sábado 10 de junio, en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York, pero el personal de seguridad no dejó que se acercaran y los mantuvo separados en todo momento para evitar cualquier incidente.

En el video publicado por Top Rank, se puede observar que mientras ambos posan para los fotógrafos, un policía se encuentra en medio. Tras algunos segundos, Taylor se acercó y le dijo algunas cosas a López, pero fue alejado por el funcionario. El estadounidense de ascendencia hondureña, también al intentar acercarse, se encontró con otro guardia de seguridad que le impidió moverse del sitio donde se encontraba.

Los boxeadores, que disputarán el título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) este sábado, intentaron mediar con el personal de seguridad para que los dejaran ponerse frente a frente, pero nada logró que pudieran apartarse de en medio. Tanto Josh Taylor como Teófimo López pudieron decirse algunas cosas por encima del hombro del policía y el guardia que tenían enfrente, lo que no pareció gustarle a ninguno de los dos.

Luego de la conferencia de prensa, ambos dieron algunas declaraciones a los medios. El campeón escocés señaló que la actuación del personal fue exagerada y que vio temor en los ojos de López en el careo.

“La seguridad y el personal fueron un poco exagerados, muy exagerados, en mi opinión. Soy un profesional. No voy a levantar las manos hasta el sábado por la noche. (…) Así que sí, los ojos no mienten. Sé que está un poco nervioso. Sé que está nervioso y sé que está en contra, pero eso es lo que necesitas como boxeador, y eso es lo que te hace rendir al máximo. Así que estoy dispuesto a eso. Me estoy preparando para el nivel más alto. Sé que estará preparado para ello, y me estoy preparando para el nivel más alto”, dijo a Fight Hype TV.

A su vez, el estadounidense de sangre hondureña también expresó que Taylor está nervioso y advirtió que “va a matarlo” sobre el ring cuando se enfrenten este sábado.

“Está nervioso, y tiene eso en los ojos. Está tratando de llegar allí, pero ¿sabes qué? No puedo esperar. Tengo hambre. Está bien, está bien, y voy a matarlo. Así que hagámoslo”, declaró a Fight Hype TV.

Teófimo López viene de vencer a Sandor Martín en diciembre de 2022 y busca arrebatarle el cinturón de la OMB al escocés. El estadounidense de sangre hondureña tiene 18 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional. Por su parte, Josh Taylor, que defendió con éxito su campeonato indiscutido de peso superligero ante Jack Catterall, cuenta con marca de 19 triunfos, 13 de ellas por la vía rápida, y ningún revés.

