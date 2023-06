“Todavía no se inventa la pastillita para el mareo de la fama”: Alfredo Adame manda mensaje a Peso Pluma

Alfredo Adame es conocido por opinar sobre los temas de moda en el mundo de la farándula y no se podía quedar callado ante los enfrentamientos que ha tenido Peso Pluma, el cantante de regional mexicano que divide opiniones y que es una de las más grandes figuras de la música en este 2023, particularmente con su éxito ‘Ella Baila Sola’.

Además, extendió sus recomendaciones a todos los que están buscando hacer de un lugar en el mundo del espectáculo. “Estoy de acuerdo en que entren y compitan, yo un día entré y competí, y sigo aquí. Entonces, todos los que lo hagan deben de tomar en cuenta una cosa, todavía no se inventa la pastillita para el mareo de la fama”.

Además, Alfredo Adame también contó cuál es el secreto que lo mantiene vigente, “tú te das cuenta de que vienen desde muy abajo y de repente la pegan y luego luego se vuelven cretinos, arrogantes, soberbios y no dan entrevistas. Entonces, yo creo que a mí en mi caso eso fue una de las cosas que me favoreció, que siempre fui humilde y siempre me conservé con los pies en la tierra”.

